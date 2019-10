Le fossile d’un tigre à dents de sabre a été découvert au Canada

Des scientifiques ont découvert que le fossile d’un tigre à dents de sabre, provenait de Medicine Hat, dans le sud de l’Alberta. L’animal vivait lors de la dernière ère glaciaire.

C’est la première fois que l’on confirme la présence d’un tel prédateur aussi au nord. Une étude, à ce sujet, du Musée royal de l’Ontario et de l’Université de Toronto a été publiée vendredi dans le Journal canadien des sciences de la Terre.

« Nous avons décrit les différents fossiles de chats trouvés dans les gisements du Pléistocène dans la région de Medicine Hat », a déclaré Ashley Reynolds, une étudiante de troisième cycle au Musée royal de l’Ontario, qui a dirigé l’étude dans le cadre de son doctorat à l’Université de Toronto.

« Nous avons trouvé potentiellement quatre espèces différentes, y compris le Smilodon fatalis, qui est le célèbre tigre à dents de sabre. »

Ashley Reynolds a précisé que le tigre à dents de sabre était très souvent représenté dans la culture populaire, comme Diego dans les films pour enfants L’Âge de glace et dans le générique du dessin animé télévisé Les Pierrafeu.

Les chercheurs ont également documenté trois autres types de chats, dont le lion d’Amérique, un lynx ou un lynx roux et potentiellement un lion des cavernes. Des fossiles du lion des cavernes n’avaient été trouvés auparavant seulement qu’au Yukon et en Alaska.

Les chats de grande taille ont disparu à la fin du pléistocène, il y a environ 11 000 ans. Ils chassaient les grands herbivores — tels que les chameaux, les chevaux, les paresseux géants et les jeunes mammouths — qui étaient également présents à l’époque.

Le fossile du tigre à dents de sabre est un os partiel de l’une des grandes pattes avant du chat.

« Avant que nous le confirmions… le fossile de ce type le plus au nord avait été découvert en Idaho, à environ 1000 kilomètres au sud de Medicine Hat », a déclaré Ashley Reynolds.

Son coauteur et superviseur, David Evans, a déclaré que c’était une découverte inhabituelle. Selon lui, Smilodon fatalis a surtout été découvert dans les sites de fossiles de la Californie et de l’Amérique du Sud.

« Alors, il est à la fois excitant et surprenant de trouver des preuves de cet emblématique prédateur à dents de sabre au Canada. »

Ashley Reynolds a déclaré que son intérêt pour la comparaison de l’anatomie des grands félins l’avait amenée à se spécialiser dans l’étude des animaux préhistoriques.

« Je parcourais nos tiroirs dans les collections d’un autre projet », a-t-elle déclaré. « J’ai trouvé un petit sac avec un os portant l’étiquette Smilodon et j’ai pensé que quelque chose clochait. Je suis allé voir notre responsable des collections et mon superviseur et j’ai demandé : Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ? »

Après avoir examiné l’os, qui avait été collecté pour la première fois dans la région à la fin des années 1960 et ensuite donné au musée, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un fossile de tigre à dents de sabre. « C’était vraiment excitant », a déclaré Ashley Reynolds. « C’est beaucoup plus cool que nous le pensions. »