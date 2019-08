Nouvel éclairage sur le rôle de la génétique dans l'orientation sexuelle

Une étude internationale de grande envergure publiée dans la revue Science a permis d’identifier cinq variantes génétiques qui seraient associées à l’homosexualité. L’effet de ces variantes est toutefois si minime qu’elles ne peuvent absolument pas être utilisées pour prédire l’orientation sexuelle d’une personne. Loin d’être considérées comme des «gènes de l’homosexualité», ces variantes confirment néanmoins que la génétique contribue à l’expression du comportement homosexuel, tout comme à celle de nombreux autres traits humains.

Ces cinq variantes [...] sont très communes dans la population et leur effet est minime.

Il ne s’agit pas de la première étude visant à identifier la contribution de la génétique dans l’homosexualité, mais celle qui est publiée aujourd’hui dans la revue Science est de loin beaucoup plus imposante et solide car les chercheurs disposaient des données génétiques de près de 500 000 personnes pour effectuer une étude d’association pangénomique. Cette technique vise à identifier les variantes génétiques qui sont les plus fréquemment associées au trait que l’on étudie, en l’occurrence le fait d’avoir eu des relations sexuelles avec des personnes du même sexe que soi.

Les chercheurs ont ainsi repéré cinq variantes génétiques qui étaient significativement plus fréquentes dans le génome des personnes ayant affirmé avoir eu des relations homosexuelles. L’ensemble de ces cinq variantes permet toutefois d’expliquer moins de 1 % des comportements homosexuels dans la population. « Ces cinq variantes qui augmentent la probabilité de s’engager dans des relations homosexuelles sont très communes dans la population et leur effet est minime », précise le premier auteur de l’étude, Andrea Ganna, joint au téléphone en Finlande.

« [Ces cinq variantes] ne peuvent donc absolument pas être utilisées pour prédire le comportement homosexuel d’un individu », souligne dans un commentaire publié dans le même numéro de Science Melinda Mills, du département de sociologie de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni.

Parmi ces cinq variantes, certaines sont situées dans des gènes impliqués dans la régulation des hormones sexuelles, d’autres dans des gènes intervenant dans l’olfaction, une autre est localisée sur le chormosome Y. Deux de ces variantes n’étaient présentes que chez les hommes, une autre uniquement chez les femmes, soulignant ainsi le fait que l’influence génétique est un peu différente entre les deux sexes.

« Nous pouvons toutefois affirmer assurément qu’il y a plus de cinq variantes génétiques qui sont associées à l’homosexualité. Il y en aurait des milliers que nous n’avons pas encore découvertes, mais qui auraient de très petits effets. L’ensemble de toutes ces variantes pourraient expliquer tout au plus 25 % du comportement homosexuel », ajoute M. Ganna.

Clairement, la génétique n’explique pas tout, loin de là. « La biologie et l’environnement interagissent ensemble d’une façon extrêmement complexe », affirme Benjamin Neale, chercheur à la Harvard Medical School, et l’un des 21 signataires de l’étude.

La multitude des variantes génétiques susceptibles de prédisposer à l’homosexualité et leur complexe interaction avec les facteurs environnementaux expliqueraient la grande diversité sexuelle que l’on observe chez l’humain, font remarquer les chercheurs.

Selon Ben Neale, cette étude a aussi le mérite de démontrer qu’« être gai n’est pas un choix ! »