Une sonde indienne en route vers la Lune

Sriharikota — L’Inde a lancé lundi sa mission lunaire destinée à poser un appareil sur le satellite naturel de la Terre, participant au regain d’intérêt international pour l’exploration et l’exploitation de la Lune. Une fusée GSLV-MkIII, le plus puissant lanceur de l’agence spatiale indienne, ISRO, a décollé à 14 h 43 du pas de tir de Sriharikota, dans le sud-est de l’Inde. L’expédition inhabitée a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle Sud de la Lune, à quelque 384 000 km de la Terre, ainsi que de placer une sonde en orbite lunaire. Si la mission est couronnée de succès, l’Inde deviendra la quatrième nation à réussir à poser un appareil sur le sol sélénite, après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine.