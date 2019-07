Soixante-six ans après les premiers vols motorisés des frères Wright, on marchait déjà sur la Lune. Le monde entier a suivi l’événement au petit écran, mais les photos couleur prises par les astronautes et publiées quelques semaines plus tard dans les magazines Life et Paris Match ont donné vie à la mission. Nouvelle plongée en images pour ce deuxième article de notre série sur Apollo 11.

1 «L’endroit est d’une beauté frappante et singulière. C’est un peu comme le désert américain. C’est différent, mais très joli», disait Neil Armstrong. NASA

2 Une seule sortie extravéhiculaire de 2h30 sera réalisée par les astronautes d’Apollo 11. Craignant de se poser sur un sol léger et mouvant, le module lunaire était équipé de pattes de 94 centimètres conçues pour limiter l’enfoncement. NASA

3 Buzz Aldrin, dans l’œil de Neil Armstrong NASA

4 Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong et Michael Collins, suivis d’un technicien, arrivent à l’aire de lancement d’où s’envolera leur fusée vers la Lune. NASA

5 Perchés au sommet de l’immense fusée Saturn V, les membres d’Apollo sont assis sur 2700 tonnes de carburant.

6 Depuis la face cachée de la Lune, on ne voit jamais la Terre. Depuis sa face exposée, on la voit constamment. NASA

7 Cette photo de Neil Armstrong a été prise dans le module lunaire, quand il est revenu de sa marche sur la Lune. NASA

8 Pendant les 21 jours suivant leur retour sur Terre, les trois astronautes sont restés en quarantaine.

9 S’élevant de la surface de la Lune, le module lunaire s’apprête à accoster le module de commande, où le pilote Michael Collins attend ses deux compagnons. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont restés 21h36 sur l’astre. En arrière-plan, un croissant de Terre. NASA