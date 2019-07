David Saint-Jacques retrouve son équipe à l’Agence spatiale canadienne

Après avoir passé plus de six mois dans l’espace, l’astronaute québécois David Saint-Jacques a effectué son grand retour à l’Agence spatiale canadienne (ASC) mercredi.

Vêtu de son habituelle combinaison bleue, M. Saint-Jacques a été accueilli dans un tonnerre d’applaudissements par des dizaines d’employés de l’agence fédérale située à Saint-Hubert. L’astronaute a également été accueilli par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, et le président de l’ASC, Sylvain Laporte.

« David, bienvenue sur Terre », a lancé ce dernier à M. Saint-Jacques avant de lui laisser le micro devant les représentants de la presse.

« Je suis d’abord revenu sur Terre, puis dans ma famille, et là je reviens dans mon équipe », a dit l’astronaute québécois, qui revient d’un séjour de 204 jours en orbite autour de la Terre, « une aventure [qu’il] n’a pas fini de digérer ».

David Saint-Jacques, âgé de 49 ans, ingénieur, astrophysicien et médecin de famille, a établi un record canadien pour le vol spatial le plus long, soit 204 jours.

Parmi les faits saillants de son expédition, il a participé à une sortie dans l’espace de six heures et demie et il est devenu le premier astronaute canadien à utiliser le bras robotique « Canadarm2 » pour « attraper en orbite » une capsule cargo lancée par le transporteur SpaceX.

D’autres détails suivront.