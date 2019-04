Recherche en agriculture: le gouvernement Legault annonce un ménage

Québec — Le gouvernement Legault a annoncé mercredi un ménage dans la direction des organismes de recherche financés par le ministère de l’Agriculture et une nouvelle politique de recherche pour garantir l’indépendance des chercheurs. « Ça sent l’improvisation », et le gouvernement est à la remorque, riposte l’opposition péquiste, qui avait justement, la fin de la semaine dernière, demandé officiellement à une commission parlementaire de se pencher sur l’indépendance des chercheurs. Dans la foulée de l’affaire de l’agronome Louis Robert, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a donc fait savoir mercredi en Chambre qu’il voulait « une nouvelle gouvernance des organismes » à compter de la fin d’avril.