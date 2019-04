Le prix Étincelle pour un projet d’urbanisme transitoire

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Quelque 1000 bâtiments vacants ont été recensés l’an passé à Montréal. Et cela, sans compter ceux qui sont largement sous-utilisés et qui comptent notamment des vitrines, des locaux, des étages vacants. Or, cette situation engendre des problèmes. Pour les propriétaires, qui doivent les garder en état et les sécuriser, par exemple. Mais également à l’échelle du quartier parce qu’il y a souvent un effet domino. Un bâtiment vacant en entraîne souvent un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite.

Le réseau Villes Autrement, une initiative de plusieurs professeurs de l’UQAM, s’est donné la mission de contrer ce fléau grâce aux usages transitoires. Il vient de remporter le prix Étincelle au concours de l’idée à l’innovation, lancé par l’Université pour valoriser la contribution de ses professeurs à la bonne marche de la société.

Qu’est-ce qu’un usage transitoire ? Il s’agit d’une forme d’occupation à prix modique en attendant une future affectation ou la démolition du bâtiment. Cela permet le maintien du bâtiment puisque les occupants en prennent soin, tout en proposant des espaces de coworking à bas loyers pour des travailleurs autonomes et autres organismes communautaires qui n’auraient pas les moyens de s’offrir des bureaux autrement, et en favorisant le dynamisme économique et social d’un quartier qui, sans cela, serait plus ou moins déserté.

« Pour nous, tout a commencé avec le projet Young, dans Griffintown, raconte Sylvain Lefebvre, professeur au Département de géographie de l’UQAM. Nous avons été approchés par l’OBNL Entremise afin de réaliser une évaluation de ce projet consistant à permettre l’occupation temporaire d’un bâtiment industriel municipal situé au 204 de la rue Young. Les résultats de cette première évaluation seront publiés d’ici deux mois, mais de là a émané l’idée d’aller encore plus loin. »

Quartier des spectacles

Aller encore plus loin, en menant ce même type de projet à l’échelle de tout un quartier, en l’occurrence celui des spectacles, qui compte un grand nombre de bâtiments vacants, et au cœur duquel l’UQAM s’inscrit.

« L’UQAM célèbre ses cinquante ans cette année, note M. Lefebvre. Ce serait un beau cadeau à se faire que de devenir la première université à prendre le virage transitoire. Il s’agit, d’une part, de regarder dans son parc immobilier les espaces et les locaux qui pourraient se prêter à un usage transitoire dans l’attente d’une réaffectation ou d’une mise en valeur future. De l’autre, de réaliser un inventaire exhaustif de la vacance dans le quartier des spectacles afin, à terme, de développer des espaces transitoires. »

Ainsi est né le réseau Villes Autrement, qui regroupe à la fois des professeurs et des étudiants issus de plusieurs départements — géographie, études urbaines et touristiques, école de design, etc. —, mais aussi des OBNL partenaires, tels qu’Entremise, des organismes communautaires et des experts.

« Tout cela reste encore à déterminer, car nous n’en sommes vraiment qu’au tout début, indique le professeur de géographie. Mais nous savons déjà que notre projet s’articulera en trois phases. La première, qui démarrera dès cet été, consiste à faire l’inventaire. La deuxième, et c’est là que les chercheurs entrent en scène, a pour objectif, de penser à un scénario de mise en valeur de la vacance. Et la troisième, plus concrète, se concentrera sur la gestion de la mise en valeur de cette vacance. »

Projet interactif

Un scénario qui devra répondre aux besoins du quartier et bien s’intégrer dans l’espace existant. Un scénario à géométrie variable, puisque tous les espaces ne peuvent avoir le même type d’utilisation. Mais au bout du compte, Sylvain Lefebvre insiste sur l’impact économique et social d’un tel projet d’envergure.

« Retombées sociales sur les personnes qui s’impliquent et qui vont habiter ces lieux, précise-t-il. Comme retombées économiques, on peut parler du manque à gagner de taxes pour la Ville lorsque les espaces sont vacants. Et puis, il y a cette idée d’être au tout début d’un mouvement qui peut faire de grandes et belles choses. Certains bâtiments, initialement destinés à être détruits, peuvent se voir réaffectés parce que leur mise en valeur aura fait changer le propriétaire d’avis ou parce qu’on aura souligné leur valeur patrimoniale. »

Dès le mois de septembre, les équipes du réseau Villes autrement s’installeront au cœur du quartier dans un local à usage transitoire.

« Le réseau Villes autrement sera ainsi localisé dans l’espace Villes autrement, conclut-il. Il aura pignon sur rue. C’est ici que tout le travail de recherche sera exécuté. Il y aura un caractère interactif avec la rue, avec les gens du quartier. Il y a déjà un enthousiasme au sein de l’Université. L’idée maintenant, c’est de créer ce même engouement dans le quartier, sur le terrain. »