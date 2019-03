Les voitures du REM résisteront à l’hiver québécois, promet CDPQ Infra

Les voitures du Réseau express métropolitain (REM) fabriquées par Alstom en Inde seront adaptées aux hivers québécois, a assuré la Caisse de dépôt et placement du Québec vendredi alors qu’elle dévoilait le design des voitures et des futures stations. Les voitures de type Métropolis utilisées dans plusieurs pays seront dotées d’équipements destinés à affronter l’hiver montréalais. Ainsi, les seuils de portes et les planchers, de même que le pare-brise, seront chauffants afin d’éviter l’accumulation de glace ou de neige. Le vitrage sera double et le pantographe sera doté d’un grattoir à glace. Pour s’assurer que les voitures se comportent bien dans le froid, des tests sont menés dans des chambres fermées avec des conditions extrêmes et, à compter de 2020, le matériel roulant sera mis à l’essai à Montréal.