Mission accomplie pour SpaceX: la capsule «Crew Dragon» est revenue sur Terre

La nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX a amerri vendredi avec succès dans l’océan Atlantique après plus de six jours dans l’espace, terminant sa mission de démonstration pour la NASA en vue de la reprise des vols habités américains.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET.