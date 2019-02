Des amendes pour les plateformes qui laissent des propos antisémites

Paris — Le projet de loi annoncé mercredi soir par le président français, Emmanuel Macron, pour mieux lutter contre les propos racistes et antisémites publiés en ligne prévoira des amendes pour les plateformes Internet qui ne les suppriment pas, a indiqué jeudi le secrétaire d’État responsable du numérique, Mounir Mahjoubi. Selon M. Mahjoubi, qui s’exprimait sur France Info, il faut que les plateformes Internet « soient obligées de supprimer le plus vite possible ces contenus », a-t-il ajouté. Le secrétaire d’État a aussi indiqué que le projet de loi accélérerait le délai dans lequel elles devront fournir aux magistrats ou aux policiers les éléments d’identification de l’auteur d’un propos antisémite ou raciste. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir lors du dîner annuel du Conseil représentatif des organisations juives de France (Crif) de « nouvelles lignes rouges » pour lutter contre la « haine » antijuive sur Internet ou dans les écoles publiques, au lendemain d’une mobilisation en France contre la flambée des actes antisémites.