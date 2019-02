La NASA confirme la mort du robot «Opportunity»

Photo: NASA

Washington — La NASA a confirmé mercredi que le robot martien Opportunity, qui roulait sur Mars depuis 2004 mais ne communiquait plus depuis juin 2018, était définitivement hors service. « Je déclare la mission Opportunity terminée », a déclaré le responsable scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, lors d’une conférence de presse à Pasadena en Californie, au Jet Propulsion Laboratory. Opportunity est tombé en panne lorsqu’une tempête de poussières a empêché, pendant des mois, les rayons du Soleil de recharger les batteries du rover. Depuis huit mois, la NASA a envoyé plus d’un millier de messages et d’ordres pour tenter de réveiller le robot, l’ultime tentative ayant eu lieu mardi soir. « Nous n’avons rien entendu en retour, donc c’est le moment de faire nos adieux », a dit John Callas.