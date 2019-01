Une importante faille de sécurité découverte sur FaceTime

Apple, qui cherche à se présenter comme le champion de la sécurité et de la vie privée, est pris à revers par la découverte d’une faille permettant d’espionner les utilisateurs de FaceTime, son application d’appels vidéo.

Le géant du numérique américain a été contraint d’annoncer lundi soir aux États-Unis qu’il suspendait la fonctionnalité « d’appels de groupe » de FaceTime, le temps qu’une mise à jour du système d’exploitation mobile iOS (utilisé par les téléphones et les tablettes de la marque à la pomme) puisse être diffusée à tous ses utilisateurs.

La raison de cette suspension ? Des utilisateurs de FaceTime ont découvert qu’avec cette fonctionnalité permettant à plusieurs personnes de discuter ensemble par vidéo, il était possible d’écouter, voire de filmer à leur insu certains utilisateurs.

Apple a promis un correctif « plus tard dans la semaine », mais l’affaire tombe mal pour le groupe américain, qui cherche à se présenter comme le champion de la sécurité des utilisateurs face à Google et son système d’exploitation mobile concurrent Android.

D’autant que, petite irritation supplémentaire, elle survient au moment de la journée internationale de la protection des données, une initiative que le patron d’Apple Tim Cook venait lui-même de saluer publiquement dans un tweet.

Apple propose des systèmes moins ouverts que Google pour les téléphones. Cela restreint l’éventail des applications disponibles dans sa boutique en ligne (App Store), mais promet en échange de meilleures garanties de sécurité aux utilisateurs.

Tim Cook a multiplié les déclarations récemment en faveur de la protection des données personnelles, en prenant le contre-pied d’autres géants du web comme Google, mais aussi Amazon ou Facebook.

Il n’a ainsi pas hésité récemment dans une tribune à réclamer une loi fédérale américaine sur le respect de la vie privée, « qui ne devrait pas seulement viser à donner la maîtrise de ses données au consommateur, mais aussi mettre en lumière ceux qui vendent vos données en cachette ».

« Insistons tous sur la nécessité d’agir et de réformer en faveur de la protection de la vie privée, qui est vitale », soulignait-il encore lundi sur Twitter.

We must keep fighting for the kind of world we want to live in. On this #DataPrivacyDay let us all insist on action and reform for vital privacy protections. The dangers are real and the consequences are too important.