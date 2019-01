Le robot mobile de la NASA sur Mars est toujours muet, pour son 15e anniversaire

Photo: Nasa Associated Press

Cap Canaveral — Le robot mobile Opportunity de la NASA souligne bien silencieusement le 15e anniversaire de son arrivée sur Mars. L’engin spatial n’a pas donné de nouvelles depuis une gigantesque tempête en juin dernier. Il y avait tellement de poussière dans l’atmosphère martienne que la lumière du Soleil ne pouvait plus atteindre les panneaux solaires d’Opportunity. Les contrôleurs de vol de la NASA continuent d’envoyer des commandes au robot mobile dans l’espoir de recevoir une réponse. Mais le chef de projet John Callas a admis que plus la panne s’éternise, plus un contact devient improbable. Le vaisseau Opportunity s’était posé sur Mars le 24 janvier 2004.