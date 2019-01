Glyphosate: Santé Canada fait fi de l’opposition des groupes environnementaux

Santé Canada fait fi de l’opposition formulée notamment par des groupes environnementaux à l’égard des conclusions de la réévaluation du glyphosate, l’ingrédient actif du Roundup de Monsanto, l’herbicide le plus vendu au Canada, que l’organisme fédéral a publiées en 2017. Ces conclusions confirmaient la décision prise en 2015 par Santé Canada de renouveler l’approbation du glyphosate pour une période de 15 ans.

À la suite des révélations contenues dans les Monsanto Papers et de celles survenues lors du procès d’un Américain atteint d’un cancer lié au glyphosate contre le fabricant — révélations qui indiquaient que les études présentées par Monsanto à Santé Canada pour obtenir le renouvellement de son approbation avaient été révisées et manipulées par la compagnie afin de préserver une bonne image de son herbicide —, une coalition de groupes environnementaux avait alors envoyé à la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, une lettre dans laquelle elle dénonçait les conclusions partiales de la réévaluation publiée en 2017 et réclamait un nouveau processus de révision totalement indépendant.

Santé Canada affirme aujourd’hui qu'elle a analysé consciencieusement les arguments soumis par la coalition environnementale et déclare ne pas y voir d’éléments justifiant une invalidation de sa réévaluation.