Financement de la science: les fondations philanthropiques profitent aussi des paradis fiscaux

Plusieurs des grandes fondations philanthropiques privées du monde qui subventionnent la recherche scientifique font fructifier leurs avoirs dans des paradis fiscaux, révèle une enquête menée par la revue Science.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, ces fondations investissent parfois même dans des compagnies qui contribuent aux problèmes qu’elles désirent résoudre en octroyant des subventions de recherche.

Le journaliste Charles Piller, du département des nouvelles de la revue Science, a fait cette découverte en consultant les déclarations de revenus et les états financiers rendus publics par les fondations, ainsi que 13,4 millions de documents confidentiels ayant fait l’objet de fuites (dans les Paradise Papers) et qui ont été partagés par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI).

Ces fondations ne doivent-elles pas être davantage que des compagnies d’investissements privées qui utilisent leurs surplus pour le bien commun ?

M. Piller donne en exemple Wellcome Trust, une des fondations philanthropiques privées les plus riches du monde, qui a notamment financé une longue étude menée par chercheurs des universités de Hong Kong et de Birmingham ayant démontré que les résidents âgés de Hong Kong qui étaient exposés à des niveaux élevés de smog, particulièrement aux minuscules particules de suie générées par la combustion de carburants fossiles, étaient plus susceptibles de mourir de cancer que les personnes respirant un air pur. Or, peu avant la publication de cette étude dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, en 2016, Wellcome est devenu un actionnaire de Varo Energy, une compagnie basée en Suisse qui vend principalement du diesel à moteurs de navires, un résidu sulfureux et bon marché du raffinage du pétrole qui génère une importante pollution sous forme de particules de suie. « Les chercheurs ont estimé que les particules présentes dans la fumée sortant des cheminées de bateau contribuent au décès prématuré de 250 000 personnes annuellement », souligne le journaliste Piller, avant de préciser que Wellcome n’a pas investi pas directement dans Varo Energy, mais plutôt dans un fonds de placement étranger, Carlyle International Energy Partners, basé aux îles Caïmans, lequel fonds détient une participation dans Varo Energy.

À l’instar de maintes autres riches entreprises, les fondations philanthropiques se tournent donc couramment vers des paradis fiscaux dans le but de maximiser les rendements de leurs investissements, puisqu’elles y paieront beaucoup moins d’impôts que dans leur pays d’origine, voire pas du tout. « Bien que les investissements dans les paradis fiscaux peuvent être légaux, ils sont controversés, en partie parce que les activités de ces fonds sont toujours tenues secrètes », fait remarquer Piller avant d’ajouter que « ce type d’investissements diminue, voire nie les nobles missions sociales, éducatives et de recherche soutenues par ces fondations qui subventionnent la science ».

Cette façon de faire fructifier leur capital est parfois en parfaite contradiction avec leur mission philanthropique, comme l’illustre très bien l’exemple de Wellcome, qui subventionne nombre d’études en sciences de l’environnement dans le cadre de son engagement à rendre « les villes plus saines et environnementalement durables », tel qu’elle le souligne sur son site officiel.



Et par ailleurs, une partie des 1,2 milliard de dollars que la fondation a donnés annuellement à des chercheurs ces dernières années provenait d’investissements dans des compagnies qui participent aux problèmes mêmes que sa mission philanthropique vise à résoudre.



L’une d’elles fait valoir le fait qu’en investissant dans les paradis fiscaux, ces fondations qui bénéficient d’une réputation exceptionnelle de par leur mission sociale contribuent à légitimer des tactiques financières que d’autres utilisent pour contourner ou enfreindre la loi, dont des investisseurs soucieux d’éviter de payer des impôts, voire des criminels cherchant à cacher des profits gagnés illégalement. De telles pratiques privent les gouvernements de revenus.

« Ces fondations ne doivent-elles pas être davantage que des compagnies d’investissements privées qui utilisent leurs surplus pour le bien commun ? » lance Dana Bezerra, une grande avocate new-yorkaise spécialisée dans l’investissement éthique.