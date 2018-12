Après plus d’un an de consultations publiques, la communauté scientifique québécoise a lancé mardi la mouture finale de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle (IA), dont le but est d’encadrer le déploiement futur de cette technologie qui suscite à la fois des espoirs et des craintes.

Le document dévoilé mardi à Montréal comprend dix principes devant guider notamment les scientifiques, les entreprises et les élus lorsqu’il est question d’intelligence artificielle. Ces lignes directrices comprennent la protection de l’intimité et de la vie privée, la participation démocratique, l’équité, l’inclusion de la diversité et le développement soutenable.

La déclaration a été lancée sous sa forme préliminaire en novembre 2017 et a fait l’objet de consultations citoyennes à Montréal, Québec et Paris au cours de la dernière année.

Le professeur de l’Université de Montréal et directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), Yoshua Bengio, a expliqué que ce guide éthique de l’IA est nécessaire parce que les forces du marché et le bien-être collectif ne sont pas toujours alignés.

La déclaration doit permettre d’ouvrir la discussion pour faire face aux défis qui s’en viennent, a-t-il ajouté. « On ouvre une page, mais la mission n’est pas terminée. »

Les initiateurs de la déclaration espèrent qu’un grand nombre d’organisations publiques et privées accepteront de la signer et qu’elle permettra d’orienter à la fois le développement technologique et l’élaboration de lois et règlements.