La plus ancienne peinture figurative connue a été réalisée en Asie

Photo: Luc-Henri Fage Agence France-Presse

Vieille de 40 000 ans et quelque peu énigmatique : la peinture d’un animal ornant une grotte de Bornéo vient de révéler son grand âge, devenant « la plus ancienne oeuvre figurative connue ». « Nous avons daté des peintures rupestres de Bornéo et déterminé que l’art figuratif s’y est développé il y a au moins 40 000 ans », explique le Québécois Maxime Aubert de l’université australienne Griffith, coauteur de l’étude parue mercredi dans la revue Nature. Ce trésor avait été découvert dans une grotte de la province de Kalimantan, la partie indonésienne de l’île de Bornéo, dans les années 1990, mais seules de récentes avancées en matière de datation ont permis de déterminer son âge.