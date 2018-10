Google ferme son réseau social Google+ en raison d’une faille

Photo: iStock

New York — Google fermera son réseau social Google+ dans les dix mois à venir. Le géant de la Silicon Valley a indiqué lundi avoir découvert et colmaté « immédiatement » en mars une faille dans son réseau social Google+ ayant exposé des données personnelles d’un demi-million de comptes. À la suite de cette faille et ayant constaté une grande inactivité des utilisateurs, le géant de l’Internet a décidé de fermer pour les particuliers le réseau social auquel sont automatiquement inscrites les personnes possédant une adresse gmail. Le nom des propriétaires de 500 000 comptes, leur adresse électronique, leur profession, leur sexe et leur âge sont les principales données ayant été exposées, assure Google sur son site.