En souvenir du cycliste Clément Ouimet

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Plusieurs dizaines de personnes, à pied comme à vélo, se sont donné rendez-vous au pied du mont Royal, jeudi, afin de souligner le premier anniversaire de la mort tragique de Clément Ouimet. Le cycliste de 18 ans a percuté le véhicule d’un automobiliste américain qui effectuait un demi-tour interdit sur la voie Camillien-Houde le 4 octobre 2017. Les gens présents au rassemblement organisé par Marc-André Desjardins ont observé une minute de silence avant d’entamer une ascension jusqu’au vélo fantôme installé à la mémoire du jeune homme. Le rapport du coroner avait conclu en mars à un accident et aucune accusation criminelle n’a été déposée. Un projet-pilote interrompant la circulation automobile au sommet de la montagne pour une période de cinq mois doit prendre fin le 31 octobre. Depuis le lancement des consultations publiques devant aussi se terminer à la fin du mois, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a reçu plus de 6000 questionnaires, et plus de 1700 profils ont été créés sur une plateforme en ligne. La Ville de Montréal fera un premier bilan de l’expérience lors d’une soirée d’information le 8 novembre prochain. L’audition des mémoires aura lieu le 28 novembre. Le rapport de l’OCPM est attendu pour le début de 2019.