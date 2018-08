Une fin de semaine sous les étoiles filantes des Perséides

Les noctambules pourront en avoir plein la vue prochainement alors que les Perséides vont se manifester dans le ciel.

Cette année, l’observation de la pluie d’étoiles filantes devrait se réaliser dans de bonnes conditions. En effet, comme la Lune sera nouvelle samedi, l’observation des Perséides devrait en être facilitée. Certaines années, la Lune peut masquer l’éclat des étoiles les plus faibles, mais cette année, il sera possible d’en voir davantage.

Au Québec, le spectacle devrait atteindre son apogée vers 22 h, dans la nuit de dimanche à lundi. Pendant cette période, il sera possible d’apercevoir environ une centaine d’étoiles filantes par heure. Mais durant les deux nuits d’avant et les deux nuits d’après, les amateurs pourront quand même voir plusieurs dizaines d’étoiles chaque heure.

Certaines conditions doivent cependant être réunies pour bien admirer le phénomène. Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique et responsable de l’éducation à l’ASTROLab du Mont-Mégantic, recommande ainsi de s’éloigner de la pollution lumineuse émise par le milieu urbain. Il suggère de s’installer dans un endroit plus sombre par un ciel dégagé et de faire preuve de patience. Il faut être attentif, prévient-il, et observer le ciel pendant plusieurs minutes pour pouvoir apprécier le spectacle.

Au Mont-Mégantic, des nuits d’observation des Perséides sont organisées du 10 au 14 août. Les gens peuvent rester toute la nuit et s’installer confortablement pour observer plusieurs étoiles filantes.

« La pluie d’étoiles filantes, chez nous, c’est un peu le point culminant de l’été », a affirmé M. Giguère, en soulignant que cela représentait cinq nuits complètes d’observation.