Les sacs compostables sont-ils nuisibles?

Avec la collecte des résidus de table dans plusieurs municipalités de la province, de petits sacs compostables ont fait leur entrée dans les foyers québécois. S’ils facilitent la tâche à ceux qui veulent se débarrasser de manière responsable de leurs déchets, ils compliquent la tâche aux entreprises de compostage. Pourquoi ?

Dans un reportage de Radio-Canada diffusé mercredi, on apprenait que EBI, l’entreprise qui reçoit la plus grande partie des déchets compostables de la Ville de Montréal, perd une grande partie de la matière compostable en raison de ces sachets.

« Quand un camion arrive avec des déchets de table, c’est comme une soupe. Pour composter, ça prend de la matière azotée et de la matière carbonée. Un sac avec seulement des fruits en décomposition, ça ne fera pas du bon compost,explique au Devoir Gilles Denis, le directeur du site de EBI. Il faut que le contenu des sacs soit mis en contact avec de la matière carbonée, comme des feuilles mortes, à l’intérieur d’un ou deux jours, sinon ça devient de la pourriture. »

Ainsi, même s’ils sont compostables, les sacs ne se décomposent pas assez rapidement pour que les résidus soient convenablement traités. Chez EBI et plusieurs autres entreprises de compostage au Québec, les sacs sont déchirés et séparés de la matière. « On a un appareil qui déchire les sacs, explique M. Denis. Puis, la matière se déplace sur un tapis qui vibre, et la matière compostable tombe en bas tandis que les sacs restent sur le tapis. »

Évidemment, ce procédé ne fait pas la différence entre les sacs compostables et les sacs de plastique ordinaires : ils prennent tous le chemin du site d’enfouissement. De plus, de nombreux sacs ne sont pas déchirés par la machinerie et se retrouvent dans les ordures avec la matière organique qu’ils contiennent.

« Les citoyens ont de la bonne volonté, ils mettent leurs résidus de table dans des sacs compostables. Cependant, le temps pour que les sacs compostables se désintègrent est supérieur au temps de compostage. C’est le principal défi auquel nous faisons face », pense lui aussi Benoît Lamarche, le responsable des opérations dans l’ouest du Québec chez Englobe, une entreprise spécialisée dans la gestion des matières résiduelles.

Quelles solutions adopter ?

La cohabitation entre les sacs compostables et les sacs en plastique est, par ailleurs, assez difficile. Seulement 20 % des sacs qui se retrouvent au centre de compostage sont des sacs compostables, estime Gilles Denis.

Pour l’industrie du compost, le sac de papier représente une meilleure option. M. Lamarche donne l’exemple la ville de Vaudreuil, qui incite ses citoyens à les utiliser.

« Pour nous, c’est une véritable bénédiction ! Toutefois, il demeure la question de la facture. Qui paye le sac ? C’est le citoyen ? Si c’est le cas, le taux de participation diminue. »

Ainsi, M. Lamarche n’est pas en faveur du bannissement des sacs compostables. « Si on enlève les sacs de plastique, on réduit le taux de détournement des sites d’enfouissement. Il faut être pragmatique. »

À la Ville de Montréal, le maire de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif Jean-François Parenteau partage cet avis. Il indique que la question du compost représente un « défi communicationnel » pour la Ville, car l’usage des sacs compostable est bon, mais pas idéal.

Solution de rechange

L’industrie du compostage au Canada est encore jeune, et chaque entreprise a développé ses propres pratiques. Tandis que EBI et Englob visent de gros marchés, d’autres plus petits joueurs travaillent différemment et ne rencontrent pas de problèmes avec les sacs compostables.

« Ça fait vingt ans qu’on fait du compost, et les sacs compostables ne nous ont jamais posé de problèmes. Ils se décomposent et on les voit plus », indique Michael Lafortune, le p.-d.g. de Compo Recycle, une entreprise basée dans Lanaudière.

La méthode de cette entreprise est très différente de celle de ses concurrents. Après un premier déchirement des sacs, des employés trient la matière manuellement.

« Ils s’assurent que les sacs sont bien ouverts et ils retirent les sacs en plastique ordinaire », explique M. Lafortune. Les employés laissent les sacs compostables, qui se mêlent au reste de la matière. « Il y a un coût relié à ça, ajoute-t-il. Nous sommes plus chers qu’ailleurs, mais nous faisons du compost de haute qualité. »

Cela dit, M. Lafortune comprend bien la situation de ses concurrents et ne les blâme pas. « La faute revient aux coûts extrêmement bas de l’enfouissement au Québec », indique-t-il, expliquant que cela exerce une pression à la baisse sur les prix dans l’industrie du compostage.

Susan Antler, du Conseil canadien du compost, reconnaît que les entreprises abordent différemment la problématique des sacs compostables en fonction du marché qu’elles visent.

« Les installations de compostage doivent se financer toutes seules. Des équipements ou des méthodes plus efficaces pour séparer les sacs existent, mais elles ont un coût. » « L’industrie du compostage est nettement sous-financée », ajoute-t-elle.

« La Nouvelle-Écosse a adopté une loi, il y a vingt ans, qui interdit d’exporter les matières résiduelles, explique M. Lafortune. En conséquence, les redevances sur l’enfouissement sont plus élevées là-bas, et cela a fait en sorte que les infrastructures de compostage se sont énormément développées. Je pense qu’ils ont trouvé la bonne solution. »