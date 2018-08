La recherche de vie hors de notre système solaire se précise

Des chercheurs de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont identifié les planètes à l’extérieur de notre système solaire sur lesquelles la vie a vraisemblablement pu se développer, révèle une étude publiée mercredi dans la revue Science Advances

Parmi elles, on compte la « cousine » de la Terre, Kepler-452b, dont on avait annoncé la découverte en juillet 2015.

En plus de se situer à une distance de leur étoile permettant la présence d’eau liquide à leur surface, ces exoplanètes reçoivent un rayonnement ultraviolet suffisamment puissant pour induire la série de réactions chimiques ayant conduit à la synthèse des composés chimiques à la base de la vie sur Terre.

Lors d’expériences de laboratoire reproduisant les scénarios photochimiques susceptibles d’avoir abouti à la formation de nucléosides (molécule constituante de l’ARN et de l’ADN), d’acides aminés et de précurseurs des lipides — des composés de base de la vie — sur Terre, les chercheurs ont pu déterminer l’intensité des rayons ultraviolets et la température qui étaient les plus propices à ces réactions à l’origine de l’émergence de la vie.

Ils ont ensuite recherché parmi les multiples exoplanètes découvertes à ce jour celles qui étaient exposées à des conditions similaires, tout en étant situées dans la zone habitable par rapport à leur étoile.

Cette démarche a permis de réduire substantiellement le nombre d’exoplanètes susceptibles d’héberger la vie. De plus, cette meilleure connaissance des conditions les plus favorables à l’apparition de la vie devrait permettre d’identifier, parmi les nouvelles planètes que les futurs télescopes, tels que TESS et James Webb, repéreront, celles qui sont les plus susceptibles de permettre la vie de prospérer.

D’autres détails suivront.