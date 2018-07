Théorie de la relativité: Einstein avait raison

Photo: Agence France-Presse

New York — Plus d’un siècle après sa formulation par Albert Einstein, la théorie de la relativité générale réussit un autre test. À l’aide de télescopes géants pointés vers le centre de notre galaxie, une équipe de chercheurs européens a observé une étoile en mouvement rapide qui s’est rapprochée d’un trou noir monstrueux. Ils ont vu le trou noir déformer les ondes lumineuses de l’étoile d’une manière conforme à la théorie d’Einstein. Le résultat a été rapporté jeudi dans la revue Astronomy Astrophysics. La théorie d’Einstein dit que le tissu de l’univers n’est pas composé uniquement de l’espace, mais qu’il s’agit d’une entité plus complexe appelée espace-temps, qui est déformée par la présence d’objets lourds.