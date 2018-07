Découverte exceptionnelle en France d’un crâne de mastodonte

Toulouse — Un agriculteur du sud-ouest de la France a découvert « par hasard » un crâne « quasiment intact » du mastodonte des Pyrénées, « un cousin de l’éléphant », le seul connu de cette espèce, ont déclaré à l’AFP des responsables du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Ce spécimen, « très rare » selon le Muséum, fait partie du groupe des proboscidiens et de la famille des gomphotherium, des animaux apparus en Afrique et qui ont migré en Europe il y a 18 millions d’années avant de disparaître il y a environ 1,5 million d’années. « Il s’agissait d’une sorte d’éléphant avec quatre défenses d’environ 80 centimètres, dont deux dans la mâchoire du haut et deux dans la mâchoire du bas », a expliqué à l’AFP Francis Duranthon, le directeur du Muséum.