L’immunothérapie est-elle en voie de supplanter la chimiothérapie?

La greffe de moelle osseuse

On procède à un prélèvement de moelle osseuse chez un donneur. On isole les cellules souches hématopoïétiques qui sont présentes dans celle-ci. Ces cellules souches qui fabriquent tous les types de cellules sanguines et immunitaires sont injectées au malade atteint d’une leucémie, à qui on a administré au préalable une chimiothérapie afin d’éliminer un maximum de cellules cancéreuses et d’assommer son système immunitaire. « Les cellules souches hématopoïétiques remplaceront les systèmes sanguin et immunitaire du receveur par celui-ci du donneur. Le système immunitaire du donneur se retrouve dans un organisme qu’il reconnaît comme étranger et il provoque alors un rejet des cellules leucémiques. Malheureusement, ce rejet peut s’étendre à d’autres organes. Il faut donc bien contrôler cette réaction immunitaire en donnant des immunosuppresseurs pendant plusieurs mois », précise le Dr Jean-Sébastien Delisle, hématologue à l’HMR.

Les inhibiteurs de points de contrôle

Ce sont des anticorps fabriqués en laboratoire et qui bloquent les freins — appelés points de contrôle — que les lymphocytes T du système immunitaire expriment à leur surface pour contrôler leur activité. « Si l’activation des lymphocytes T se faisait sans aucun contrôle, ce serait dangereux pour la cellule elle-même, car elle pourrait s’épuiser, et dangereux aussi pour l’organisme d’être soumis à une réaction immunitaire non contrôlée », explique le Dr Delisle. En se liant à ces freins (appelés PD-1 et CTLA-4) présents sur les lymtphocytes T, les anticorps réactivent ces combattants du système immunitaire qui s’étaient en quelque sorte endormis.

Certains cancers hématologiques, dont particulièrement le lymphome de Hodgkin, ainsi que le mélanome et certains cancers du poumon répondent bien à cette forme d’immunothérapie.

L’immunothérapie cellulaire

La technique actuelle d’immunothérapie par transfusion de cellulaires immunitaires consiste à prélever les lymphocytes T qui ont infiltré une métastase d’un cancer solide (par opposition aux cancers liquides ou sanguins) et à les multiplier en laboratoire avant de les ré-infuser au patient.

Cette technique n’a fait ses preuves que sur des cancers solides, tels que des cancers de la peau.

Le CRCHUM lancera d’ici un an et demi une étude clinique visant à éprouver une version améliorée de cette technique. « La première génération de cette technique ne comportait aucune sélection parmi les lymphocytes T puisés dans la tumeur. On réinjectait au patient tout ce qui provenait de la tumeur. Ça fonctionnait dans certains cas, mais l’efficacité était sous-optimale. Entre-temps, nous avons compris que seulement un petit pourcentage de lymphocytes T présents dans la tumeur reconnaissent les antigènes de la tumeur et s’y attaquent vraiment », explique le Dr Simon Turcotte, coresponsable de l’étude clinique. « Le trieur cellulaire que le CRCHUM vient d’acquérir permettra de sélectionner la petite fraction de lymphocytes T qui sont réellement antitumoraux. En général, on réussit à en sélectionner environ 500 000 à partir d’une métastase d’au moins un à deux centimètres. On les fait ensuite proliférer dans un incubateur pour en produire plus d’un milliard. Et on les infuse au patient. »

« Avant de procéder à la transfusion de cette préparation cellulaire, on administre au patient une chimiothérapie dans le but de diminuer ses défenses immunitaires et ainsi de donner toute la place aux lymphocytes T antitumoraux que l’on a sélectionnés. »

Vaccins antitumoraux

On développe des vaccins qui induisent la formation d’anticorps contre des antigènes présents sur les cellules cancéreuses tumorales, qui ont été découverts comme étant une bonne cible pour le système immunitaire.

La thérapie cellulaire modifiée, ou CAR T-cell (Chimeric Antigen Receptor T-cell)

On prélève des lymphocytes T circulant dans le sang du patient. En laboratoire, on insère à la surface de ces lymphocytes un récepteur artificiel capable de reconnaître un antigène qui est présent et abondant à la surface des cellules cancéreuses, mais qui est différent de celui que reconnaît le récepteur naturel des lymphocytes T. « Ce récepteur antigénique chimérique (CAR) est couplé à la machinerie de signalisation du récepteur classique du lymphocyte T. Alors, quand ce CAR reconnaît l’antigène spécifique qui lui correspond, le lymphocyte T réagit comme s’il venait de reconnaître la tumeur par son récepteur classique », explique le Dr Delisle. Finalement, on injecte ces lymphocytes T modifiés au patient.

La thérapie par CAR T-cell est particulièrement efficace pour traiter des cancers liquides, comme certains lymphomes et leucémies.