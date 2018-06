Un test sanguin pour prédire les accouchements prématurés?

Un simple test sanguin pratiqué chez les femmes enceintes permettrait de déterminer l’âge gestationnel et de prédire les accouchements prématurés. D’une précision équivalant à celle d’une échographie, ce test mis au point par des chercheurs danois et états-uniens serait moins coûteux et plus accessible que cette dernière technologie et permettrait de suivre de plus près les grossesses à risque.

À l’heure actuelle, les médecins estiment l’âge gestationnel du fœtus et la date prévue de l’accouchement à partir de la date des dernières menstruations et/ou d’une échographie, mais la première méthode est imprécise alors que la seconde est dispendieuse et pas toujours accessible.

Le test sanguin présenté dans la revue Science mesure l’abondance de certaines petites molécules dénommées ARN libres, qui sont des copies de l’information contenue (ADN) dans les gènes. Ces ARN libres témoignent de l’activité des gènes dont ils sont la copie, car ils ont pour mission de fournir à l’usine de fabrication des protéines la recette de la protéine codée par le gène.

Les chercheurs ont découvert que les concentrations de neuf ARN libres produits par des gènes du placenta permettaient de déterminer l’âge gestationnel avec une précision de 45 % qui est très comparable à celle de l’échographie du premier trimestre, qui atteint les 48 %.

Ils ont également remarqué que les niveaux de sept autres ARN libres mesurés au cours des deuxième et troisième trimestres permettaient de prédire avec une précision allant de 75 à 80 % si la grossesse allait se terminer prématurément.

Les auteurs de l’étude préviennent toutefois que le test devra être éprouvé sur un plus grand nombre de femmes enceintes avant d’être offert en clinique.