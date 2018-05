Piste prometteuse pour guérir la maladie d’Alzheimer

Une équipe de chercheurs de l’Université de Montréal a découvert ce qui pourrait être la cause de la forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’un gène dont l’activité est interrompue uniquement dans les neurones des personnes atteintes de cette forme de la pathologie. Les chercheurs ont de très bonnes raisons de croire que la restauration de l’expression de ce gène dans les neurones des patients pourrait arrêter le développement de la maladie, voire en inverser les effets. Cette découverte, qui fait l’objet d’une publication dans la revue Cell Reports, est l’aboutissement de 10 années de recherche.

En 2009, l’équipe de Gilbert Bernier, chercheur à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur à l’Université de Montréal, a été la première à montrer que le gène BMI1 était exprimé dans les neurones du cerveau et que son inactivation induisait le vieillissement accéléré et pathologique du cerveau et des yeux chez la souris.

Les chercheurs ont ensuite observé dans les neurones de personnes décédées de la forme courante de la maladie d’Alzheimer que la fonction du gène BMI1 était interrompue, alors qu’elle était normale chez les personnes décédées de la forme génétique et précoce de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. Ces observations suggèrent que l’inactivation de ce gène « n’est pas une conséquence de la maladie, mais peut-être bien la cause », avance Gilbert Bernier.

Pour le prouver, son équipe a produit des neurones humains normaux en culture à partir de cellules souches pluripotentes humaines. Puis, par une manipulation génétique, elle a inactivé le gène BMI1 dans ces cellules. Tous les marqueurs pathologiques de la maladie d’Alzheimer, tels qu’une accumulation de la bêta-amyloïde et de la protéine tau, sont alors apparus très rapidement dans les neurones.

Depuis cette spectaculaire observation, les chercheurs cherchent à voir si en rétablissant l’activité du gène BMI1, on pourrait stopper la maladie. À ce jour, ces scientifiques détiennent de bonnes preuves indiquant que « restaurer l’expression du gène BMI1 serait suffisant pour stopper le développement de la maladie, et peut-être même renverser la maladie. »

Croyant fermement au potentiel de sa découverte, l’équipe de M. Bernier a créé une petite entreprise de biotechnologie dénommée StemAxon, dont le but est de concevoir un médicament capable de guérir cette maladie.