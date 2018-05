Lancement d'une capsule de ravitaillement vers la Station spatiale

Washington — La firme américaine Orbital ATK a lancé tôt lundi sa capsule non habitée Cygnus vers la Station spatiale internationale (ISS), avec à bord du ravitaillement pour l'équipage, mais aussi des expériences scientifiques sur le grand froid ou le comportement du ciment en apesanteur.



La fusée Antares à deux étages a décollé du centre spatial de Wallops Island, sur la côte de Virginie, dans l'est des États-Unis, à 4h44 à la fin d'une fenêtre de tir de cinq minutes.



Cygnus et ses 3,5 tonnes de fret doivent s'amarrer jeudi à la station.



Une fois déchargée de sa cargaison, la capsule sera chargée de déchets. Elle sera désamarrée à la mi-juillet et plongera dans l'atmosphère, se désintégrant au-dessus de l'océan Pacifique.