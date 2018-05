La Nasa lance sa sonde InSight pour étudier les séismes sur Mars

Vandenberg Air Force Base — L’agence spatiale américaine Nasa a lancé samedi la sonde InSight dont la principale mission sera d’étudier les séismes sur Mars, pour tenter de percer le mystère de la formation des planètes et préparer de possibles missions humaines d’exploration sur la planète rouge.

« Trois, deux, un, décollage », a indiqué un commentateur de la Nasa avant que la fusée Atlas V ne quitte son pas de tir à 11H05 GMT dans une atmosphère particulièrement brumeuse au-dessus de la base de l’US Air Force de Vandenderg en Californie. C’est la première mission de la Nasa vers Mars depuis 2012.

How did rocky planets like Mars & Earth form? Our @NASAInSight lander just launched to the Red Planet at 7:05am ET to search for answers to this question by measuring the planet’s “vital signs:”. Get the details: https://t.co/d9De5p2Fe0 pic.twitter.com/kVQ9WGpolX