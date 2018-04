Une carte animée en 3D de la Voie lactée grâce au satellite «Gaia»

« Un feu d’artifice » de données : le satellite européen Gaia a permis de cartographier en 3D près de 1,7 milliard d’étoiles de notre galaxie, et pour une grande partie d’entre elles de déterminer leur distance à la Terre, une information très précieuse.

« Cet ensemble de données est très riche et nous pensons que cela va révolutionner l’astronomie et notre compréhension de la Voie lactée », a déclaré à l’AFP Uwe Lammers, un responsable scientifique de Gaia pour l’Agence spatiale européenne (ESA).

Le catalogue Gaia permet de réaliser la cartographie en couleur, dynamique et tridimensionnelle de la Voie lactée la plus complète et la plus précise jamais réalisée à ce jour, souligne l’Observatoire de Paris.

Avec Gaia, on peut vraiment reconstituer toute l’histoire de la Voie lactée. C’est comme faire de l’archéo-astronomie [...] pour reconstruire vraiment l’histoire de notre univers.

Lancé fin 2013, le satellite, qui scrute les sources lumineuses de notre galaxie, est positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il exécute 500 millions de mesures par jour. Les données sont transmises au sol et traitées par un consortium réunissant 450 scientifiques de 20 pays.

Voyez en 360° les étoiles de la Voie lactée et des galaxies environnantes.

Gaia, qui travaille depuis 2014, avait déjà permis d’établir un premier catalogue de mesures en septembre 2016. Celui-ci donnait la position de 1,1 milliard d’étoiles de la Voie lactée, mais le satellite n’avait déterminé la distance que pour deux millions d’étoiles et de façon imprécise.

« C’était juste un apéritif », déclare à l’AFP Frédéric Arenou, chercheur du CNRS à l’Observatoire de Paris-PSL.

« Là, c’est un véritable feu d’artifice », estime François Mignard, directeur de recherche émérite du CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur, responsable de la participation française dans Gaia.

« On connaît la distance de ces étoiles, donc on va connaître leur luminosité intrinsèque, connaître leur âge, leur évolution », explique Frédéric Arenou.

Un trésor de données

Les nouvelles données recueillies par Gaia pendant 22 mois entre juillet 2014 et mai 2016, ont été mises en ligne mercredi à midi heure de Paris (6 h à Montréal) et tout le monde peut désormais avoir accès à ce catalogue sur internet.

Dans le monde entier, des chercheurs sont « très excités » de découvrir ces données et de pouvoir commencer à travailler dessus, a souligné Anthony Brown, de l’Université de Leiden, aux Pays-Bas, un des scientifiques du consortium présent à Berlin.

« C’est comme ouvrir une boîte de chocolats », relève Antonella Vallenari de l’Observatoire de Padoue, qui participe elle aussi au consortium.

Le catalogue Gaia contient désormais les positions et la brillance de 1,7 milliard d’étoiles. Il fournit aussi la distance et le mouvement propre de 1,3 milliard d’étoiles, des informations cruciales.

Il donne également 7,2 millions de vitesses radiales (qui permettent de savoir si l’étoile se rapproche ou s’éloigne de nous).

Gaia a par ailleurs recensé 14 000 astéroïdes et calculé leur orbite.

Voyant bien au-delà de notre galaxie, le satellite a repéré 500 000 quasars, des astres extrêmement lumineux et lointains qui émettent une énergie colossale.

Le satellite Gaia va bien et continue sa collecte de données, souligne l’ESA.

Sa mission, qui devait au départ durer cinq ans, a été prolongée d’un an et demi par l’ESA, indique Uwe Lammer. Le satellite dispose des financements nécessaires pour pouvoir travailler jusqu’en 2020. Une troisième version du catalogue sera alors publiée.

Les scientifiques espèrent que Gaia pourra pousser jusqu’en 2024 avant de prendre sa retraite.

Le coût de cette mission d’astrométrie se monte à 740 millions d’euros pour l’ESA. S’y ajoutent les coûts du fonctionnement du consortium de chercheurs, financés par les pays impliqués.