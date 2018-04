Le rôle méconnu de la femme préhistorique

Notre version de la préhistoire est principalement masculine. Les hommes ont développé les techniques de taille de la pierre et de la chasse. Les hommes se sont adonnés à des activités artistiques. Les femmes quant à elles sont invisibles, si ce n’est bien sûr qu’elles ont participé activement à la reproduction de l’espèce !

Mais depuis 2003, la philosophe et historienne des sciences Claudine Cohen s’applique à réhabiliter le rôle stratégique des femmes avant l’invention de l’écriture.

Les plus récentes découvertes de son enquête sont rassemblées dans un ouvrage intitulé Femmes de la préhistoire, publié aux éditions Belin. Mme Cohen, qui est directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, est de passage à Montréal pour donner une conférence à ce sujet au Coeur des sciences de l’UQAM, jeudi 19 avril, à 18 h 00.

En entrevue, Mme Cohen rappelle que les outils taillés dans la pierre, dans des bois d’animaux, dans de l’ivoire, voire les productions artistiques, qui constituent l’essentiel de ce qui nous reste de la préhistoire, ont tout naturellement été attribués à des hommes.

« On parlait essentiellement de l’action masculine, de l’homme qui taille les outils, qui chasse, qui crée, qui invente des armes. Dans les années 1950 à 1960, les préhistoriens ont construit et formalisé ce modèle de l’homme chasseur qui revenait à dire que toutes les avancées de l’humanité découlaient de la chasse [et donc de l’homme] parce que la chasse oblige à créer des outils, à développer l’intelligence manuelle et intellectuelle, à traquer le gibier et donc à faire preuve de ruse, voire à s’organiser socialement pour chasser et pour partager le butin. Et quand l’homme revenait au foyer, il rapportait la viande à la femme et la troquait contre ses faveurs sexuelles. »

Approche féminine

Heureusement, l’émergence des mouvements féministes aux États-Unis dans les années 1960 a permis à des femmes, comme Adrienne Zihlman et Sally Slocum, d’accéder aux professions d’anthropologue et de préhistorienne, lesquelles se sont élevées contre ce modèle stéréotypé et réducteur et se sont intéressées aux activités que pouvaient pratiquer les femmes préhistoriques.

Selon Mme Cohen, il est évident que les femmes pouvaient aussi se livrer à des activités de chasse.

« Même si elles ne tuaient pas le gibier, elles pouvaient jouer le rôle de rabatteuse pour faire sortir le gibier et le traquer, elles pouvaient ramasser les animaux morts », avance-t-elle, « car ce genre d’activités est pratiqué par les femmes des sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs qui ont un mode de subsistance comparable à celui des hommes préhistoriques ».

Dans ces mêmes sociétés, les femmes consacrent une grande part de leur temps à la cueillette, ajoute-t-elle. Elles entretiennent une relation très étroite avec la flore, en témoigne leur grande connaissance des plantes comestibles, de celles dotées de vertus médicinales et de celles pouvant servir au tissage ainsi qu’à la fabrication de cordes et de paniers, objets essentiels pour une multitude de tâches.

« Les femmes contribuent pour une très grande part à la subsistance du groupe par tous les petits animaux, oeufs, coquillages et plantes qu’elles ramassent. La grande chasse existe aussi, et les femmes n’en sont pas forcément exclues, mais elle ne correspond qu’à 30 % de la subsistance. Ce qui ne signifie pas pour autant que les femmes sont valorisées, mais elles jouent un rôle très important dans ces sociétés préhistoriques », précise-t-elle, allant jusqu’à dire que « si ce sont en effet les femmes qui cueillent les plantes, on peut imaginer que ce sont elles qui sont à l’origine de l’invention de l’agriculture ».

Contribution des femmes

La science de la préhistoire expérimentale, qui consiste notamment à expérimenter la taille de la pierre dans le but de fabriquer des outils, a permis de confirmer que les femmes pouvaient certainement le faire aussi bien que les hommes puisque « cette activité nécessitait davantage d’habileté manuelle et d’intelligence que de la force pure ».

« Parmi les outils qu’on a pu trouver, il y en a beaucoup qui ont été faits pour leur propre usage, soit pour couper des végétaux, pour fabriquer des objets et même pour sculpter des amulettes », croit Mme Cohen.

« Cette idée reçue que la femme préhistorique était affligée d’une abondante marmaille est peut-être à revoir dans la mesure où on sait, en se fondant sur les études ethnographiques qui ont été faites sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, que les femmes ne peuvent porter plusieurs enfants avec elles lorsqu’elles partent à la recherche des plantes dont elles ont besoin, parce que c’est lourd. De ce fait, elles ont un seul enfant en bas âge. Elles savent utiliser l’aménorrhée de lactation pour éviter l’ovulation, ce qui permet d’espacer les naissances d’environ quatre ans », souligne-t-elle.

L’art aussi n’était pas l’apanage des hommes. Des statuettes paléolithiques représentant des femmes enceintes ont vraisemblablement été façonnées par des femmes pour servir d’amulettes destinées à protéger leur grossesse, imagine Mme Cohen. Et des études menées sur les empreintes — positives et négatives — de mains qui ont été retrouvées sur les parois de grottes [notamment à la grotte du Pech Merle] suggèrent que plusieurs d’entre elles seraient celles de femmes en raison des tailles relatives de l’index et de l’annulaire qui sont typiques d’une femme et non d’un homme.

Par ces empreintes, « les femmes ont peut-être apposé une sorte de signature sur certains panneaux qu’elles avaient peints. Ces découvertes ouvrent encore une fois la possibilité de penser autrement, et de pas toujours voir l’artiste comme un homme ! » lance cette chercheuse.