Un nouveau test génétique pour dépister les cancers de l’ovaire et de l’endomètre

Des chercheurs du CUSM et de l’Université Johns Hopkins ont mis au point un nouveau test génétique qui permet un dépistage précoce des cancers de l’ovaire et de l’endomètre à partir des fluides prélevés lors d’un test Pap. Une telle percée était plus que bienvenue compte tenu du fait que ces cancers sont généralement diagnostiqués à un stade avancé, ce qui laisse peu d’espoir de les guérir.

Dénommé PapSEEK, ce nouveau test analyse l’ADN contenu dans les échantillons prélevés dans le col de l’utérus, dans l’utérus ou dans le sang, dans le but d’y identifier des mutations génétiques associées à ces deux cancers. Dans un article paraissant aujourd’hui dans Science Translational, les chercheurs précisent que lorsqu’il a été pratiqué sur l’échantillon de mucus obtenu lors d’un test Pap, ce test génétique leur a permis de détecter 81 % des cancers de l’endomètre, dont 78 % étaient encore à un stade précoce, et 33 % des cancers de l’ovaire, dont 34 % étaient aussi à un stade préliminaire.

Les chercheurs ont obtenu un dépistage encore meilleur lorsqu’ils ont procédé au test PapSEEK sur des prélèvements effectués dans l’utérus, soit plus près de l’origine du cancer. Ils ont ainsi réussi à détecter 93 % des cancers de l’endomètre et 45 % des cancers de l’ovaire.

Les chercheurs affirment que le test PapSEEK est sûr, peu invasif, car il ne nécessite pas d’anesthésie générale, et qu’il pourra être pratiqué en clinique externe ou en cabinet par n’importe quel gynécologue qualifié. Et surtout, il devrait sauver des vies en permettant un dépistage de ces cancers à un stade où ils sont encore curables.