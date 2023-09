Santé Canada autorise le vaccin contre la COVID-19 mis à jour de Pfizer-BioNTech

Santé Canada a autorisé le vaccin contre la COVID-19 mis à jour de Pfizer-BioNTech pour les personnes de six mois et plus.

Le vaccin à ARNm cible le sous-variant XBB.1.5 d’Omicron qui circule au Canada.

Il s’agit du deuxième vaccin ciblant XBB.1.5 qui sera disponible au pays. Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a autorisé le vaccin à ARNm mis à jour de Moderna.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont à dose unique pour les personnes âgées de cinq ans et plus.

À lire aussi Les Québécois pourront obtenir gratuitement des vaccins contre la COVID et la grippe dès le 10 octobre

Trois injections du vaccin Pfizer sont recommandées pour les enfants âgés de six mois à quatre ans qui n’ont pas reçu leur première série de vaccins contre la COVID-19.

Santé Canada affirme qu’il examine actuellement un vaccin mis à jour de Novavax, qui n’est pas à ARN messager. Ce dernier été soumis pour examen chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

—-

Le contenu en santé de La Presse canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.