Les sciences infirmières, une expertise à valoriser

Depuis plus de cent ans, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) protège le public en veillant à ce que les citoyens reçoivent des soins de qualité dispensés par des infirmières et infirmiers dont le rôle essentiel n’a cessé d’évoluer. En marge des préparatifs de la 20e édition des prix Florence, qui reconnaissent l’excellence de la profession, rencontre avec Luc Mathieu, président de l’OIIQ.

Son deuxième mandat, qui s’achèvera en fin d’année prochaine, aura été marqué par une situation des plus exceptionnelles, une pandémie qui a pesé lourd sur les épaules de ses membres, mais également par de grands avancements pour la profession. Luc Mathieu dresse un bilan positif de ces cinq années qui, de son propre aveu, sont passées très vite : « Beaucoup de choses ont changé en si peu de temps. Dès mon arrivée en poste en 2018, on s’est mis à travailler sur un nouveau plan stratégique pour l’Ordre […] Cette grande réflexion nous a amenés à organiser des états généraux sur la profession qui ont été coprésidés par deux commissaires indépendants : RobertSalois, ancien commissaire à la santé et au bien-être, et Francine Ducharme, professeure, jeune retraitée de l’Université de Montréal. » À la suite de cet exercice révélateur et mobilisant pour la profession, 24 associations et groupes professionnels se sont unis pour créer l’Alliance pour l’avenir des soins infirmiers, qui permet aux infirmières de parler d’une seule voix, distincte de l’Ordre ou des syndicats.

Luc Mathieu insiste également sur l’importance du projet de loi 6 déposé pendant son mandat par Danielle McCann alors qu’elle était ministre de la Santé : « C’est une autre réalisation importante. Il faut lui donner ça, un projet qui permet maintenant aux infirmières praticiennes spécialisées de diagnostiquer. Il y a quelques années, ça aurait été impensable qu’un professionnel autre qu’un médecin puisse diagnostiquer. C’est un avancement majeur, pas seulement pour la profession, mais pour la population qui bénéficie d’un meilleur accès [à des soins]. »

Une reconnaissance qui tarde à venir

Malgré des bonds importants dans la profession, ses domaines de pratique et son champ d’exercice, un travail colossal reste à faire pour que l’on reconnaisse pleinement l’expertise infirmière. « On entend souvent que les infirmières et les infirmiers sont bons, bienveillants, qu’ils font preuve de compassion. Dans ce discours, on ne parle pas des compétences », se désole le président. Les patients en situation de vulnérabilité ont certes besoin qu’on prenne le temps, mais ils ont aussi besoin d’expertise de pointe.

Sans accuser le gouvernement, il dénonce l’expression « on a besoin de bras » qui a été répétée ad nauseam pendant la pandémie, point de presse après point de presse. « Oui, on manquait de main-d’oeuvre, convient Luc Mathieu. Quand je leur parle [au premier ministre et au ministre Dubé], je leur dis qu’on a aussi besoin des têtes. » Plus tôt cette année, l’OIIQ a d’ailleurs lancé la campagne « Les infirmières et infirmiers : plus que des bras » pour rappeler que ce sont des professionnels autonomes, dotés d’un jugement clinique et d’une expertise distincte qui contribuent à améliorer le système de santé.

Un réseau public et ses défis

L’OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. De ses 83 418 infirmières et infirmiers membres en date du 31 mars 2023, la très grande majorité travaille dans le réseau de la santé publique, une réalité qui distingue l’OIIQ de plusieurs autres ordres professionnels. « L’enjeu avec le public, c’est qu’on ne s’occupe pas nécessairement bien des infirmières, tant au niveau des conditions de travail que des conditions de pratique. En fonction de l’organisation du travail qui a été mise en place, on ne leur permet pas d’utiliser de façon optimale leurs compétences », fait remarquer Luc Mathieu. Inévitablement, un lien est à faire avec le privé vers qui, ajoute-t-il, nombre d’infirmières se tournent. Rappelons que l’Ordre dévoilait l’année dernière une augmentation de l’effectif infirmier dans le secteur privé depuis le début de la pandémie.

Et alors que le gouvernement martèle que les Québécois auront un jour tous accès à un médecin de famille, Luc Mathieu suggère de faire évoluer le vocabulaire et parler plutôt d’une équipe de famille pour se coller davantage à la réalité. Ne cachant pas son scepticisme face à l’idée d’un médecin de famille pour tous, il parle d’une transition de la clinique médicale vers ce qu’il appelle une clinique de proximité qui décrit plus justement ce lieu où l’infirmière clinicienne évalue d’abord les patients avant de les rediriger vers la bonne ressource : pharmacien, physiothérapeute, ergothérapeute, travailleur social, médecin, etc.

Cri du coeur à la relève

Avec tout ce qui se passe actuellement dans le réseau, on ne se rend peut-être pas compte de ce qui va bien, reconnaît Luc Mathieu. Lui qui vient de terminer une tournée des régions du Québec amorcée en septembre 2022 assure qu’il sort toujours ragaillardi de ces rencontres dans les milieux cliniques : « Malgré ce qu’on entend, il y a encore des gens qui sont dévoués, qui ont envie de développer des choses, des projets innovants. Ce n’est pas vrai que c’est juste du marasme […] Il y a des choses extraordinaires qui se font dans toutes les régions. » Sans toutefois nier les défis actuels du réseau, auxquels font face la profession et les membres de l’OIIQ, il ajoute que même si « le système de santé tient avec de la broche, c’est beaucoup grâce à la contribution des infirmières et des infirmiers qui portent ça à bout de bras ».

Les initiatives déployées par l’OIIQ pour faire connaître et valoriser la profession sont nombreuses. Luc Mathieu souhaite que les jeunes comprennent qu’avec des conditions d’exercice, des conditions de travail et un environnement adéquats, cela peut être une profession fantastique. S’adressant à la relève, il termine l’entrevue avec une invitation : « Tu peux faire toutes sortes de choses [dans une carrière en sciences infirmières]. Des soins, de la gestion, de l’enseignement, de la recherche, des études supérieures à la maîtrise ou au doctorat. On peut aller partout dans le monde avec ce métier-là. Profitez-en ! »

Les prix Florence La soirée de remise des prix Florence, qui aura lieu le 25 octobre prochain, est une occasion de mettre en valeur toute l’expertise infirmière, peu importe le champ de pratique. Luc Mathieu a personnellement contacté les 21 finalistes pour leur annoncer leur nomination dans une des huit catégories : « Il s’agit d’infirmières et d’infirmiers qui se sont démarqués dans leur profession en inspirant leurs collègues par leurs efforts fournis, leur persévérance, leur détermination à améliorer les soins de santé d’une région à une autre, et en favorisant l’avenir de la relève infirmière. Les prix Florence soulignent ainsi le travail de ces infirmières et infirmiers qui font rayonner leur rôle, mais aussi leur profession. Je tiens à les féliciter pour leur générosité et leur engagement. » Le nom que l’OIIQ a donné aux prestigieux prix remis chaque année est chargé d’histoire. Florence Nightingale est une infirmière britannique née en 1820, considérée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. Elle s’est distinguée par son travail durant la guerre de Crimée, ses efforts en matière de réforme sanitaire et la création d’une formation initiale pour les infirmières. La Journée internationale des infirmières est célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour de son anniversaire de naissance.

Une profession en évolution L’autonomie professionnelle ramène la question de l’évolution de la profession infirmière, souligne l’OIIQ. À l’image des grandes transformations sociales, démographiques, scientifiques et technologiques qu’a connues le Québec, la profession infirmière a vu son environnement de pratique complètement métamorphosé au cours des dernières décennies. Diverses raisons expliquent cette évolution à savoir, la complexification des soins liée entre autres au vieillissement de la population, à la prévalence des maladies chroniques ou aux changements climatiques, continue l’Ordre. À cela peut s’ajouter des éléments qui font évoluer la profession, comme l’usage de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances scientifiques ou encore la transformation du système de santé qui font en sorte que les infirmières et infirmiers doivent offrir des soins dans une multitude de milieux hors de l’hôpital. Il apparaît dès lors nécessaire pour l’OIIQ d’investir dans la formation des infirmières et infirmiers en vue de valoriser non seulement leur savoir, mais aussi de mieux les outiller pour répondre à la demande actuelle et future en soins de santé. « Il faut s’assurer que les infirmières puissent accomplir pleinement les rôles qui leur sont confiés, qu’elles se sentent en confiance et capables d’intervenir de façon sécuritaire », rappelle Luc Mathieu. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

