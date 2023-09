De jeunes carrières prometteuses en soins infirmiers

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Ils ont beau avoir moins de cinq ans d’expérience, les finalistes du prix Florence 2023 dans la catégorie Relève s’illustrent déjà par leur engagement et leur identité professionnelle forte. La crédibilité qu’ils ont rapidement acquise leur permet d’exercer une influence positive dans leur milieu.

Fabian Severino : un infirmier en hélicoptère

Originaire de la Suisse, M. Severino était paramédical dans son pays natal avant de débarquer au Québec en 2014. C’est ici qu’il a décidé d’entamer des études en soins infirmiers, en raison de la diversité des emplois proposés par la profession. « J’ai recommencé à zéro avec un DEC et, ensuite, j’ai poursuivi au baccalauréat en sciences infirmières », raconte celui qui est également infirmier clinicien à l’urgence de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. « C’était vraiment ça qui me stimulait, les services d’urgence », dit celui qui a travaillé à temps partiel tout en terminant ses études.

Actuellement étudiant à la maîtrise, Fabian Severino s’intéresse aux transferts entre les hôpitaux. « Je me suis rendu compte que c’est très différent au Québec en comparaison avec ce que je connaissais en Suisse. Il y a beaucoup de choses à développer ici », croit celui qui fait son mémoire à l’Université Laval.

Ses travaux portent sur les transferts au départ de l’hôpital de l’Enfant-Jésus au CHU de Québec. « Je fais également un protocole de revue systématique sur les interventions qui visent à améliorer le transfert interhospitalier, qu’il soit terrestre, aérien ou héliporté », précise-t-il.

En plus de ses études et de son emploi aux urgences, M. Severino est l’un des deux infirmiers de vol en hélicoptère au Québec. « Ça se développe de plus en plus. Ça s’en vient dans les prochaines années », prédit celui qui a tout juste célébré ses 35 ans.

Un poste chez Airmedic lui confère une autonomie dans la profession, aux quatre coins du Québec, du réservoir Gouin à la baie James. « On a un appel de gens, en pourvoirie ou dans la forêt. Ils ont un problème, on décolle et on va les chercher », résume-t-il. Son emploi l’amène entre autres à faire des évaluations complètes et lui octroie le droit d’appliquer des ordonnances collectives. Il peut également téléphoner à un médecin de garde pour obtenir des prescriptions médicales. « Je suis tombé amoureux de ça. Ça m’a stimulé parce que ça me rappelait tout le côté préhospitalier que j’avais quand j’étais technicien ambulancier en Suisse », dit-il.

Afin de donner la piqûre à ses collègues, il multiplie les publications et présente de nombreuses conférences sur le transfert hospitalier ou sur les urgences. Il a notamment animé un événement sur le traumatisme pénétrant qui survient par balle ou au couteau. « C’est important pour moi de pouvoir partager l’expertise que j’ai acquise et les connaissances que j’ai dans ce milieu. Enseigner à d’autres, c’est très gratifiant », souligne-t-il.

Depuis 2021, il siège aussi au conseil d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ). « Je m’occupe du côté événementiel, je suis codirecteur. J’organise le congrès, je chapeaute la programmation scientifique », explique-t-il.

Afin de former la relève, il supervise également des étudiants durant leur stage en soins critiques. « Ils sont assez anxieux de savoir s’ils vont être capables de s’adapter au stress et aux situations parfois totalement imprévues. J’aime leur enseigner que, peu importe ce qui arrive, ils ont les connaissances pour le faire. Il faut seulement qu’ils prennent un temps de recul pour assimiler toutes les informations dans le but de donner les meilleurs soins possible. »

Stacey Corriveau : experte en santé mentale

Après une carrière comme éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie, Stacey Corriveau n’avait qu’un seul but : devenir infirmière. Aujourd’hui, elle utilise son expertise en santé mentale pour le bien-être des patients. Ce n’est pas qu’elle n’aimait plus son précédent métier, mais c’est pour bénéficier de plus d’autonomie dans sa profession que celle qui est infirmière depuis 2018 a décidé de reprendre des études au cégep. « Je n’avais pas ça avec l’éducation spécialisée. Mais je voulais travailler avec la même clientèle », précise celle qui est maintenant conseillère cadre clinicienne au CIUSSS de l’Estrie.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Ses connaissances l’ont d’ailleurs aidée lorsqu’elle a travaillé aux urgences de l’hôpital de Granby. « Quand on travaille auprès de gens qui ont des limitations cognitives ou qui sont en psychose, c’est plus difficile d’établir un lien avec eux. Ce n’est pas à eux de s’adapter à nous, mais l’inverse, et miser sur leurs forces », dit-elle. Une façon de faire qui lui a facilité la tâche avec toutes les clientèles, en adaptant ses soins en fonction de son patient. « Ça m’a beaucoup aidée », ajoute celle qui a depuis terminé un baccalauréat en sciences infirmières et qui étudie actuellement à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke.

Son mémoire porte d’ailleurs sur la prévention du suicide dans les urgences et au retour à la maison et sur le plan de congé sécuritaire, un outil que les professionnels utilisent pour évaluer les risques chez les personnes suicidaires. « C’est pour dresser au patient une liste de solutions, de stratégies d’adaptation avec lesquelles il va pouvoir repartir à la maison. C’est de s’assurer que, quand la personne retourne chez elle, elle reconnaît les signaux d’alarme », décrit Mme Corriveau. Elle sensibilise d’ailleurs ses collègues à cette règle de soin, ainsi que les membres de l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ).

Très engagée dans la profession, Stacey Corriveau est également membre du comité organisateur de la journée annuelle de la relève du CIUSSS de l’Estrie. Elle exerce en plus les fonctions de vice-présidente du Comité jeunesse de l’ordre régional des infirmières et infirmiers de la région. Ainsi, elle travaille à informer les futurs infirmiers sur les différentes options de bourse et propose aussi des activités de réseautage. « On essaie de les soutenir dans leur développement », résume-t-elle.

Afin d’encourager ses pairs à s’épanouir, elle a également participé à un balado démystifiant l’anxiété chez les infirmiers débutants. « Quand on commence dans la profession, l’anxiété fait partie des stades de développement. J’explique comment on peut accompagner un nouveau collègue qui vit cette réalité », explique-t-elle.

Malgré son jeune âge, Mme Corriveau multiplie les activités. Après avoir été monitrice de stage et de laboratoire en santé mentale, elle est maintenant chargée de cours à l’Université de Sherbrooke. « C’est un de mes dadas. Le fait de voir des étudiants qui commencent dans la profession, ça me redonne mon feu sacré, qui est déjà très fort. Je les trouve vraiment inspirants. »

Justine Tremblay : de meilleurs soins pour les Autochtones

Le métier d’infirmière, Justine Tremblay est tombée dedans dès l’enfance, avec un père qui occupait la même profession. Celle qui est diplômée depuis 2019 a à coeur le côté humain et le bien-être des patients.

« J’ai grandi avec un père qui me racontait ses anecdotes autour de la table », se souvient la jeune femme de 27 ans. Celle qui est aujourd’hui infirmière conseillère cadre en soins infirmiers au CIUSSS de Lanaudière a choisi de suivre ses traces en raison du contact avec le public.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Après un diplôme d’études collégiales en sciences de la nature, elle s’est inscrite au baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle a ensuite poursuivi ses apprentissages à la maîtrise en recherche, avant d’exercer comme infirmière dans les milieux communautaires. « On entend beaucoup parler des hôpitaux, où les infirmières travaillent. Mais il y a tellement d’autres possibilités : au privé, au public, dans le communautaire, dans les CHSLD, énumère-t-elle. On a différentes avenues qui nous permettent d’évoluer et de nous diriger vers l’emploi qui nous plaît. »

C’est durant son baccalauréat que Justine Tremblay s’est intéressée aux soins donnés aux Premières Nations et aux Inuits, grâce à l’une de ses professeures. « Ça m’a amenée à lire énormément d’articles pour me rendre compte qu’au final, je ne connaissais rien. Pour moi, c’était quand même ironique d’apprendre des approches adaptées à certaines cultures, mais, jamais, on ne nous parlait de celle des Autochtones », se souvient-elle. L’infirmière a alors pris conscience des « grands besoins non comblés » pour les Premières Nations qui arrivent dans les villes pour recevoir des soins de santé.

Elle s’est ainsi intéressée aux expériences périnatales des femmes issues des Premières Nations dans le cadre de ses travaux à la maîtrise, qu’elle a terminée en décembre. Elle constate « énormément de similitudes » entre les services donnés à ces patientes et ceux prodigués aux autres clientèles. « Au fond, tout le monde espère avoir des soins bienveillants, empreints de respect et d’empathie », résume-t-elle.

Certaines pratiques culturelles diffèrent néanmoins. Elle souhaite donc que ses collègues soient au fait de ces connaissances afin d’adapter leurs soins pour mieux être en mesure d’accompagner un patient autochtone et de répondre à ses besoins. « Par exemple, la récupération du placenta, chez les Attikameks, ça peut avoir une signification. Mais pour nous qui sommes allochtones, ce n’est pas nécessairement quelque chose qu’on va faire d’emblée », illustre-t-elle.

Pour elle, il n’y a « pas de recette miracle », hormis celle de la bienveillance. « Il y a des traumatismes, et il faut être conscients que la personne peut avoir vécu quelque chose. Ce n’est pas seulement avec la clientèle autochtone, mais avec n’importe quelle autre également », dit-elle.

Depuis deux ans, Justine Tremblay est maintenant conseillère cadre. Elle y accompagne ses collègues afin d’assurer une qualité et une sécurité des soins. « On aide les gens par l’entremise de ce qu’on offre aux infirmières. C’est vraiment différent », dit-elle.

Mme Tremblay aimerait s’investir dans son poste et caresse le projet de fonder une famille. À plus long terme, elle souhaite poursuivre ses études afin d’approfondir ses connaissances sur les soins prodigués aux populations autochtones. « Pour le moment, je veux prendre un pas de recul et me poser. Mais ce serait d’établir plus de collaborations dans le cadre de mon travail avec différentes instances autochtones. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

Photo: Photo fournie par la finaliste