Des infirmières qui vulgarisent pour éduquer les patients

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Au-delà des soins qu’elles prodiguent, les deux finalistes du prix Florence 2023 dans la catégorie Promotion de la santé sont reconnues pour leurs interventions éducatives, politiques, médiatiques ou communautaires visant l’égalité ou la réduction des écarts en matière de santé. En faisant le pari de la sensibilisation, elles misent sur la capacité des individus et des collectivités à prendre en charge leur propre santé.

Audrey Billeau : le pouvoir des réseaux sociaux

« Je crois que j’ai vraiment créé mon propre coup de foudre professionnel », avance Audrey Billeau. Touche-à-tout et carburant à la passion, celle qui est à l’origine du compte La Maman infirmière souhaite transmettre des conseils et des informations de qualité aux parents et au grand public, ce qui lui vaut aujourd’hui une nomination aux prix Florence dans la catégorie Promotion de la santé.

Audrey Billeau rêvait de devenir comédienne ou de travailler dans le milieu des communications. « Mon chemin pour devenir infirmièren’était pas du tout tracé », raconte-t-elle. Après avoir manqué les auditions pour l’École nationale de théâtre (au bonheur de ses parents), Mme Billeau explore les options en santé, un domaine qui l’avait toujours intriguée. Elle finit par opter pour les sciences infirmières, un métier qu’elle connaissait très peu. « Je me suis lancée là-dedans, mais j’ai adoré mes cours à l’Université de Montréal », poursuit-elle.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Touche-à-tout

Un baccalauréat et trois enfants plus tard, Audrey Billeau amorce sa carrière d’infirmière en 2016. Depuis un an, elle est infirmière clinicienne en milieu scolaire et clinique jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est, non sans avoir exploré plusieurs avenues : médecine, psychiatrie, soutien à domicile, résidences privées pour personnes âgées. « J’ai toujours dit qu’une infirmière devait être comme un caméléon et avoir une bonne capacité d’adaptation. Explorer divers domaines m’a donné une plus grande expérience », soutient-elle.

De la santé mentale à la santé physique, des tout-petits jusqu’aux personnes âgées, Audrey Billeau a toujours voulu continuer d’enrichir et de transmettre ses connaissances. En clinique jeunesse, celle-ci peut par exemple parler aux adolescents de santé sexuelle. Son travail d’infirmière scolaire comprend plusieurs tâches, mais elle aime surtout concevoir et donner des ateliers aux enfants dans les écoles. « Verbaliser, vulgariser devant les jeunes qui vont avoir des réactions inattendues, j’adore ! » note-t-elle.

La Maman infirmière

À l’image du parcours professionnel de Mme Billeau, le projet La Maman infirmière a démarré de façon atypique. En congé de maternité, ellecherche un projet stimulant et qui pourrait occuper ses nuits d’insomnie. Ainsi est née la page Facebook puis Instagram de La Maman infirmière, un média qui combine son côté artistique et scientifique et son goût pour la communication, et qui lui permet de vulgariser divers sujets. « De fil en aiguille, j’y ai pris goût, et je me suis fait prendre à mon propre piège », raconte-t-elle.

Deux ans plus tard, sa page Instagram compte près de 20 000 abonnés, et certaines publications ont été vues par encore plus de personnes. Sa publication sur le risque d’étouffement chez les tout-petits a ainsi été vue 60 000 fois, et son cri du coeur sur le manque de ressource pour les tout-petits, plus de 100 000 fois.

Un(e) pour tous…

La page de La Maman infirmière répond à un besoin criant, d’autant plus dans le contexte du blocage des médias canadiens par Meta. « La COVID a amené beaucoup de désinformation, et les parents n’arrivent pas à trouver de l’information fiable », fait remarquer Audrey Billeau. Offrir de l’information fiable et gratuite, voilà donc l’objectif de La Maman infirmière.

Et pour l’avenir ? « Mon rêve serait de vivre de La Maman infirmière, en offrant des ateliers, des capsules informatives vulgarisées, faites en partenariats avec d’autres acteurs du milieu. J’aimerais être reconnue au Québec comme une ressource à laquelle on peut se fier », explique-t-elle.

Et tous pour… la santé

En plus des publications et des vidéos sur les réseaux sociaux, Audrey Billeau a aussi créé des ateliers, qui sont très courus. « Il y a vraiment un besoin dans la population pour une meilleure éducation. La prévention et la promotion de la santé sont devenues mon cheval de bataille », soutient-elle.

L’infirmière collabore aussi avec d’autres professionnels (nutritionniste, psychologues, hygiéniste dentaire), pour offrir de l’information de qualité à ses abonnés. Elle invite d’ailleurs les professionnels de la santé à prendre leur place sur les médias sociaux. « On doit créer une présence sur ces réseaux pour éviter la désinformation », souligne-t-elle. Devant l’absence des médias, celle-ci cherche à faire contrepoids aux contenus faux ou dangereux. « S’il ne reste que des influenceurs qui font de la publicité pour des médicaments, ce n’est pas une bonne nouvelle. On doit donner l’heure juste », conclut-elle.

Valérie-Ève Bérubé : une bienveillance contagieuse

« Ma force, c’est le caring », affirme d’emblée Valérie-Ève Bérubé. Celle qui voulait être mécanicienne a finalement trouvé sa voie dans les sciences infirmières.

Rien ne destinait pourtant Valérie-Ève Bérubé à faire carrière dans le milieu de la santé : « Mon père et mes frères avaient des machineries forestières, ma mère travaillait à la Caisse populaire », raconte-t-elle. Mais une année passée à s’occuper de ses deux parents malades change complètement ses plans. « J’ai trouvé le milieu de travail stimulant, j’aimais beaucoup le fourmillement constant. Et bizarrement, je trouvais qu’un hôpital, ça sentait bon. Ça doit être vraiment parce que c’était ma vocation ! » dit-elle en riant.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Trouver sa place

Malgré quelques défis posés par ses cours de sciences, elle se taille sa place dans le milieu. « Je n’ai jamais été bonne en biologie, en physiologie ou en pathologie. Mais mes forces étaient ailleurs : collaborer, placer les patients au centre de ma pratique, le caring. On ne peut pas être tous bons au même endroit », note-t-elle.

Après un DEC en sciences infirmières, Valérie-Ève Bérubé se dirige vers l’obstétrique et la pédiatrie, tout en faisant à temps partiel un baccalauréat à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le tout, en devenant mère à quatre reprises.

Des besoins à couvrir

Depuis 2019, Mme Bérubé est infirmière clinicienne et assistante du supérieur immédiat (ASI) en continuum jeunesse au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. Un poste qui lui permet de mettre à profit toutes ses forces. « La réalité des régions éloignées est très différente de celle de la ville ou des grandes régions », rappelle-t-elle. Grâce à ce poste, celle-ci peut développer de nouveaux services.

C’est ainsi qu’elle et son équipe ont mis sur pied une clinique poupons jumelée à une clinique de consultantes en lactation. « On fait face à une pénurie de personnel, et ça devient difficile de répondre aux besoins de la population », constate Valérie-Ève Bérubé. Ébranlée par le fait que les nouveaux parents ne pouvaient obtenir l’accompagnement dont ils avaient besoin, elle a contribué à mettre sur pied ces cliniques en collaboration avec ses collègues et des organismes régionaux. Cette collaboration interne et externe permet de voir plusieurs parents de la grande région de Dolbeau en une seule fois, et de répondre à leurs besoins et à leurs questions.

Mieux préparer les pères

Toujours dans le désir de répondre aux besoins de la communauté, Valérie-Ève Bérubé s’est impliquée dans les dernières années pour mieux soutenir les pères.C’est entre autres pour ce travail de sensibilisation et de soutien des pères que Mme Bérubé a été mise en nomination aux prix Florence 2023.

Ainsi est née la Route de la paternité, un projet qui vise à accompagner les hommes dans leur coparentalité. En collaboration avec plusieurs organismes locaux, Valérie-Ève Bérubé a été un moteur derrière la conception de matériel à remettre aux futurs pères. « C’est important qu’ils sachent à quelle porte frapper s’ils ont des besoins », souligne-t-elle. « Les pères ne sont pas que des spectateurs, ils font partie de la game », poursuit-elle.

Ceux-ci reçoivent maintenant en main propre (et non par l’entremise de la mère !) une pochette dont le contenu est adapté selon les régions et selon l’étape de la grossesse. « Ils sont contents d’avoir quelque chose dans les mains, et d’être reconnus et valorisés dans leur rôle de deuxième parent », soutient l’infirmière. Sous forme ludique, mais sans esquiver les questions délicates, les pochettes informatives offrent une foule d’outils et d’information sur différents sujets : coparentalité, budget, sexualité, plan de naissance pour le père, etc. Un site Web (devenirpere.ca) propose également des vidéos ludiques pour faciliter l’accès à l’information. Le programme a même attiré l’attention du ministère de la Famille, qui a financé la bonification de la plateforme Web.

Infatigable, Valérie-Ève Bérubé veut continuer à accompagner les pères dans l’aventure de la parentalité. « Tout reste à faire avec la paternité », croit-elle. Celle-ci aimerait entre autres outiller et informer les pères dans leurs demandes de congé parental à leur employeur. « Il y a encore beaucoup de jugement dans notre coin de la part des employeurs. On veut que les pères sachent ce à quoi ils ont droit, et préparer un formulaire qu’ils remettraient à leurs employeurs », explique Mme Bérubé.

Vingt ans plus tard, Valérie-Ève Bérubé ne manque pas d’idées. « J’espère faire changer les choses, et je reste positive, même devant les défis, observe-t-elle. C’est dommage qu’on entende que les infirmières sont à bout. J’aimerais leur dire que ça vaut tellement la peine ! On peut faire pencher la balance, il faut seulement trouver sa place », conclut-elle.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.