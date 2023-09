Des infirmières qui misent sur la collaboration

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Avec leur esprit d’équipe indéfectible, les finalistes du prix Florence 2023 dans la catégorie Pratique collaborative s’illustrent dans la coordination des soins et dans le partage d’expertises. Elles prônent par ailleurs une approche préconisant la participation active du patient dans le processus de soins et dans les décisions.

Nathalie Tremblay : qualité, sécurité, entraide

Après s’être éloignée de sa Côte-Nord natale pour poursuivre ses études en sciences infirmières, Nathalie Tremblay est revenue dans sa région, déterminée à participer activement à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, au plus grand bénéfice des patients et de ses collègues du territoire nord-côtier.

Au fil des mandats, elle a travaillé au développement de la pratique infirmière en ayant toujours à coeur d’améliorer la qualité et la sécurité des services. « J’ai toujours fait ça en partenariat avec les usagers. Quand je construisais un outil, je le faisais avec les commentaires des utilisateurs. C’est ce qui me permettait de répondre à un besoin de la clientèle tout en outillant les infirmières terrain pour améliorer la qualité et la sécurité du service qu’on donnait. Ça a toujours été mon leitmotiv en tant qu’infirmière. »

D’ailleurs, quelques-uns des outils qu’elle a développés ont été récompensés aux prix d’Innovation clinique de l’OIIQ. Certains, encore utilisés aujourd’hui, ont fait le tour de la province. Nathalie Tremblay défend l’expertise des patients et de leurs proches à chaque étape du processus de soin. Elle a d’ailleurs mis en place le Bureau de partenariat et de l’expérience usager et favorisé l’inclusion de patients partenaires dans différents comités décisionnels du CISSS dans l’espoir d’optimiser les soins offerts tout en améliorant l’efficacité des équipes.

Ce fut pourtant la surprise lorsque l’infirmière Nathalie Tremblay reçut un appel de Luc Mathieu, président de l’OIIQ, pour lui annoncer qu’elle était finaliste aux prix Florence dans la catégorie Pratique collaborative : « Je croyais que c’était un appel en lien avec certains dossiers en gestion des risques que nous avions déposés à l’Ordre. Puis il m’annonce que je suis en nomination. J’ignorais qu’on avait soumis ma candidature, c’est très touchant. Un prix Florence, c’est une reconnaissance exceptionnelle. On se dit que ce sont les grandes infirmières qui méritent un prix comme celui-là. Pourtant, je ne croyais pas faire quelque chose d’exceptionnel. Je ne fais que mon travail », affirme-t-elle avec beaucoup d’humilité.

Il n’y a aucun doute pour Nathalie Tremblay : le rôle de l’infirmière a beaucoup changé depuis qu’elle a obtenu son diplôme : « La profession a évolué à la vitesse grand V. On développe de plus en plus notre plein potentiel, même si on est encore en retard, ici au Québec, en se comparant à nos collègues de l’Ouest canadien ou d’Europe. Il y a un rattrapage à faire dans la pratique, malgré de grandes avancées. On devient partenaires de l’équipe, alors qu’on était des exécutantes au début de ma pratique. On demande davantage l’avis des infirmières, on voit la volonté des infirmières qui entrent dans la profession d’améliorer les soins et de donner des services de qualité. On est de plus en plus axés sur la recherche, sur les données probantes, on se questionne davantage, on offre un argumentaire intéressant pour pouvoir se positionner ou aider un usager à se positionner dans son traitement, dans sa maladie. Aucun doute, on a fait un bond de géant. »

Celle qui confie, en riant, avoir quitté l’école à 45 ans insiste sur l’importance de développer sa curiosité : « C’est comme ça qu’on pourra amener des nouveautés dans la pratique infirmière qui permettront d’aller encore plus loin dans la qualité et la sécurité des soins aux usagers. »

Caroline Mathieu : les bienfaits de l’écoute

Toute petite, Caroline Mathieu rêvait de réparer les humains. Après un passage en biotechnologie à l’université, elle a laissé les lames de son microscope pour se rapprocher davantage des gens en obtenant en 1999 son baccalauréat en sciences infirmières.

« Déjà, à cette époque, ce n’était pas la maladie qui m’intéressait, mais plutôt comment les gens humains passaient à travers des expériences de santé qui se présentaient sur leur chemin. » Santé communautaire, oncologie, soins palliatifs, enseignement à l’université, sa pratique a toujours été motivée par un intérêt à mieux comprendre les humains, leur résilience, leur façon de vivre la maladie : « Peu importe la pathologie, c’est toujours la même chose pour moi. Il faut partir d’eux, de ce qu’ils expriment, puis se demander comment nous, on est capables de les accompagner. Malgré le fait qu’on ait des connaissances, les experts de la santé, ce sont eux. Ils sont les experts de leur parcours. Nous ne sommes que des passeurs, nous les aidons à traverser [un épisode de soin]. »

Depuis son entrée en poste, celle qui a quitté Montréal pour se joindre au CISSS des Îles-de-la-Madeleine a notamment développé et mis en place un mouvement de psychiatrie citoyenne, avec le soutien des intervenants, des gestionnaires et de la communauté, afin qu’ils puissent mettre en commun leurs forces pour offrir davantage de services. Le projet vise non seulement à favoriser le rétablissement des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, mais aussi à éliminer la stigmatisation dont elles sont souvent victimes.

Sur son archipel d’adoption, l’infirmière Caroline Mathieu est à pied d’oeuvre pour créer une communauté de compassion : « À douze mille habitants, ce n’est pas vrai qu’on ne peut pas être une vigie les uns pour les autres. Alors, comment on peut mettre notre population en action, comment on peut avoir un impact ? Les soins de santé viennent en soutien à ce qu’on est capable de faire en tant que communauté. »

L’étudiante en biotechnologie fascinée par la science qu’elle a jadis été n’est jamais bien loin : « Les soins, c’est à la fois de l’art de la science. Ça prend des connaissances très pointues, mais c’est nous, en tant qu’humains, dans notre façon de nous tourner vers l’autre et de le comprendre, qui pouvons faire la différence. Les patients ont été mes plus grands professeurs. Ce sont eux qui nous forcent à nous rajuster, à prendre du recul, à nous requestionner. Un merci venant d’eux, il est là le plus beau prix qu’on peut recevoir. »

Véronique Fraser : quand l’éthique rencontre la science

À l’instar de ses collègues, l’annonce de sa nomination aux prix Florence a grandement ému Véronique Fraser. Après le coup de fil du président de l’OIIQ qui l’informait qu’elle était finaliste dans la catégorie Pratique collaborative, elle a immédiatement envoyé un texto à sa mère pour partager sa joie.

« Je sais que le processus est long et complexe. J’ai été très touchée de savoir que des collègues que je respecte et admire énormément ont pris le temps de faire ce travail pour moi. » Pour elle, cette reconnaissance que sont les prix Florence, c’est la célébration d’une profession en perpétuelle évolution.

Après un diplôme de 1er cycle en philosophie obtenu en 2003, Véronique Fraser décide de s’éloigner du milieu universitaire pour se rapprocher des gens. Elle emprunte alors la voie des sciences infirmières. Elle fait ensuite une maîtrise en bioéthique, puis un fellowship en éthique appliquée. En 2020, Véronique Fraser se voit confier le développement du programme d’aide médicale à mourir (AMM) au Centre universitaire de santé McGill. « Aujourd’hui, en tant qu’infirmière en pratique avancée spécialisée en aide médicale à mourir, je combine la science et l’éthique en accompagnant les patients et leur famille », note-t-elle.

Que ce soit dans son rôle d’infirmière en pratique avancée, d’enseignante, de conférencière, de chercheuse ou de superviseure de stages, elle démontre ainsi une grande ouverture à l’autre, ce qui favorise l’unicité de chaque intervenant et de chaque patient, en plus de contribuer au partage d’expertises.

L’infirmière a beaucoup appris de ses pairs et insiste sur l’importance du mentorat dans la profession infirmière. Le jugement clinique, la pensée critique, le travail en collaboration et avec compassion malgré une pression énorme, ce sont toutes des aptitudes qu’elle a développées en côtoyant des infirmières plus expérimentées. « Ce ne sont pas des choses qu’on apprend dans un livre. Je me sens privilégiée d’être bien entourée et de pouvoir continuer d’avancer dans ma profession. »

Même si on parle beaucoup des enjeux qui touchent le réseau de la santé, Véronique Fraser reconnaît qu’il y a des avancements qui s’annoncent prometteurs pour une profession en quête d’une plus grande autonomie. « Beaucoup de choses ont évolué dans les vingt dernières années. Quand j’ai commencé, il n’y avait pas beaucoup d’infirmières praticiennes. Elles sont de plus en plus nombreuses et leur champ de pratique se diversifie. Je remarque aussi que de plus en plus d’infirmières occupent des postes de direction alors que d’autres se consacrent davantage à la recherche. On ne le souligne peut-être pas assez, mais la recherche infirmière se distingue de la recherche médicale en posant des questions différentes, mais tout aussi importantes. »

Sur la voie de l’avancement, l’infirmière de demain, Véronique Fraser l’imagine responsabilisée, respectée et bien soutenue par le système. « Je la vois comme une leader au sein d’une équipe multidisciplinaire qui travaille en collaboration. Dans un monde idéal, l’infirmière serait utilisée à son plein potentiel, et les heures supplémentaires obligatoires appartiendraient au passé. » Par-dessus tout, elle souhaite que les jeunes sachent qu’il s’agit d’une profession exceptionnelle et valorisante lorsque les conditions adéquates sont réunies pour la soutenir.

