Des infirmières à l’affût des meilleures pratiques cliniques

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Innovantes et avant-gardistes, les finalistes 2023 du prix Florence dans la catégorie Excellence des soins centrent chacune à leur manière leur pratique sur le patient et sa famille afin d’améliorer leur qualité de vie, malgré la maladie.

Lysanne Daoust : vouée à la cause des enfants

« C’est une carrière de 34 ans dédiée à la cause pédiatrique », résume humblement Lysanne Daoust. Pendant 24 ans, elle a travaillé à titre d’infirmière clinicienne en soins palliatifs pédiatriques au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. L’infirmière a même participé à l’élaboration de cette fonction en 1999. « C’était un défi quand j’ai commencé, car ça n’existait pas encore », se rappelle-t-elle.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Pour Lysanne Daoust, il ne fait pourtant aucun doute dès les débuts de sa carrière qu’« un enfant malade, c’est l’ultime personne à défendre ». Avec cette conviction, elle commence à travailler dans une discipline encore peu connue et un contexte qui n’est pas toujours facile. Elle fait face à certains préjugés. « On devient infirmière pour guérir et pour soigner. On espère tous de petits miracles, mais les soins palliatifs pédiatriques, ça confronte à l’échec de la médecine et à la non-survie des enfants », dit-elle.

Ces enfants malades dont elle s’occupe sont suivis pendant longtemps, « ce n’est pas comme pour les adultes, où les soins palliatifs, c’est sur les trois derniers mois, on suit des enfants dès lors qu’ils ont des maladies graves, parfois complexes, alors on est auprès d’eux pendant plusieurs mois ou plusieurs années », explique-t-elle.

Ce qu’elle aime de cette discipline, c’est justement le fait de pouvoir se concentrer sur d’autres aspects du soin, comme la qualité de vie des jeunes patients et de leurs familles ainsi que le soulagement des symptômes. « Il s’agit de s’assurer que ce que l’enfant et sa famille vivent est important pour eux, que ce soit dans le choix des traitements, des soins, ou comment profiter pleinement de la vie », précise-t-elle.

D’ailleurs, Lysanne Daoust dit ne plus rien tenir pour acquis après toutes ces décennies à travailler dans ce service. « Ces enfants ne souhaitent pas mieux que de vieillir. Et je sais maintenant que vieillir est un privilège », souligne-t-elle.

Son équipe consultante a accompagné des équipes médicales, des familles et des petits patients durant toutes ces années. Un suivi qui demande tact et empathie. « Vivre auprès d’un enfant en soins palliatifs, vivre un décès, c’est quelque chose de marquant, et ça ne se vit pas seul. Cela faisait partie de mon travail de passer voir les collègues et de m’assurer que ça allait », raconte-t-elle.

Lysanne Daoust a la passion de son métier chevillée au corps et des yeux pétillants lorsqu’elle en parle avec, déjà, une pointe de nostalgie. Car depuis juillet, elle est à la retraite. Sa tête reste cependant encore auprès de ses collègues, et elle espère que l’équipe qui a été mise sur pied continuera à prendre de l’ampleur.

L’infirmière peut d’ailleurs se targuer d’avoir été une pionnière dans son domaine, notamment en collaborant à la rédaction des Normes en matière de soins palliatifs pédiatriques du gouvernement québécois, qui constitue une référence pour offrir des soins de qualité. Mais elle a surtout été un modèle pour ses pairs, en transmettant ses connaissances aux plus jeunes générations qui assurent maintenant la relève.

Isabelle Milette : aux petits soins pour les prématurés

« J’ai toujours, depuis ma tendre enfance, aimé prendre soin des gens, ça a toujours été quelque chose d’inné en moi », raconte Isabelle Milette, infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 2019.

Après un bref passage en médecine, Isabelle Milette s’est dirigée vers le baccalauréat en sciences infirmières, où elle s’est découvert une véritable passion pour la discipline. « J’ai aimé l’aspect humaniste, prendre soin du patient, de la relation avec celui-ci », décrit-elle.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Elle a ensuite poursuivi sa maîtrise de pratique avancée aux États-Unis avant de revenir au Québec pour passer l’examen d’infirmière praticienne. Et elle est, depuis, passée par la maîtrise en soins de développement. « La néonatologie a été mon premier appel, je pense que j’ai toujours voulu prendre soin des enfants plus que des adultes. Un enfant qui pleure, pour moi, c’est clair qu’il y a un problème, j’ai aussi beaucoup dû prendre soin de mon frère dans ma jeunesse », raconte-t-elle.

Depuis 25 ans, elle assure le suivi médical et neurodéveloppemental de nouveau-nés prématurés. Passée par différentes unités néonatales au Québec et en soins intensifs pédiatriques, Isabelle Milette possède un large éventail de connaissances et de pratique. « On s’occupe de nouveau-nés malades prématurés qui sont souvent chez nous très longtemps, on suit ces enfants de l’admission jusqu’à leur congé, on accompagne la famille dans cette épreuve. J’aime cet aspect-là, on humanise les soins dans un environnement qui est très intensif », décrit-elle.

Sa vocation, elle l’a eue dans les années 1990, après avoir assisté à une conférence sur les comportements du nouveau-né présentée par la psychologue Heidelise Als. « Elle a développé une théorie du langage des nouveau-nés prématurés qui, du fait de leur immaturité, n’ont pas le même langage qu’un nouveau-né né à terme. On observe leur comportement pour mieux comprendre où ils en sont rendus dans leur développement, comment ils s’expriment, qu’est-ce qu’ils aiment ou n’aiment pas et comment on peut faire pour les rassurer. C’est ce qu’on appelle le NIDCAP [un programme néonatal individualisé d’évaluation et de soins de développement]. »

Il a été prouvé que le NIDCAP diminue les risques de handicaps majeurs chez les prématurés, que sont la cécité, la surdité, la déficience du quotient intellectuel et la paralysie cérébrale. La pratique permet aussi d’améliorer le neurodéveloppement à long terme et d’éviter certains handicaps ultérieurs, comme l’autisme, des troubles du langage et de l’apprentissage, ou encore le TDAH. La place des parents dans le processus est aussi importante. « Ce sont eux qui vont être là à long terme, la relation parents-enfant doit donc être solide ; les garder au chevet de leur enfant, par exemple, a des effets positifs à court, moyen et long terme, car les bébés sont moins stressés, même aux soins intensifs », assure-t-elle.

Isabelle Milette est devenue la première infirmière au Québec à obtenir la certification NIDCAP. L’hôpital Maisonneuve-Rosemont est le premier au Québec à avoir mis en place le NIDCAP, et l’unité sera bientôt certifiée par le centre de formation de Toulouse. Des honneurs qui font aujourd’hui la fierté d’Isabelle Milette, mais ce qui la comble encore plus, c’est de partager ses connaissances, affirme-t-elle.

L’infirmière fait de l’accompagnement professionnel au Québec, en Ontario, en France et à la Réunion, en plus d’écrire des livres sur la question pour les parents et les professionnels. « Je crois que ce sera ça mon legs en fin de carrière, ce dont je suis le plus fière. J’espère que notre certification va nous permettre de devenir le premier centre de formation NIDCAP en français au Canada », conclut-elle.

Laurie Lechasseur : pour des traitements plus personnalisés

C’est après avoir travaillé en soins à domicile que Laurie Lechasseur décide de se former dans les soins de plaies. « On va seule chez les gens et on a beaucoup d’autonomie dans notre travail. Les soins de plaies constituent une grosse majorité du travail, et il y a des besoins dans le domaine, comme déterminer le plan de traitement et prescrire des soins », décrit-elle. Très vite, elle remarque toutefois qu’elle manque de connaissances dans le domaine et décide de suivre une formation. « J’ai aussi appris qu’il n’y avait pas d’infirmières stomothérapeutes dans ma région, donc j’ai senti qu’il y avait un besoin à combler, et cela a été confirmé lorsque j’ai contacté des gestionnaires à l’hôpital notamment, pour voir les possibilités de postes par la suite », ajoute-t-elle.

Photo: Photo fournie par la finaliste

La stomie est la déviation chirurgicale d’un conduit naturel, une sorte de « court-circuit ». Elle est souvent le résultat de l’ablation d’un organe. Dans les cas les plus communs, les selles ou les urines sont donc recueillies dans un sac ou une poche de stomie.

Cette intuition de Laurie Lechasseur a porté ses fruits, puisqu’après avoir suivi sa formation, elle devient conseillère auprès des autres infirmières de sa région, la Côte-Nord. « Notre réalité est différente, car on couvre un grand territoire, soit près de 1300 km. On n’a pas nécessairement un gros bassin de population, mais souvent les infirmières travaillent seules dans un dispensaire, donc avoir une personne spécialisée en point de référence, c’est important. » Elle fait donc beaucoup de soutien clinique à distance et en personne, et répond à ses collègues qui ont des questions en soins des plaies. « C’est vraiment pour mieux les outiller que je suis là », dit-elle.

L’infirmière donne aussi des formations de base à ses consoeurs de la Côte-Nord et elle est devenue une référence pour elles, en restant à l’affût des évolutions de la pratique. Elle a par ailleurs contribué à la création du premier programme de soins de plaies et du cadre de référence pour les professionnels du CISSS de la Côte-Nord, ainsi qu’à la révision des recommandations du guide sur le sujet préparé par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

Aujourd’hui, elle se dit heureuse de voir de plus en plus de demandes et d’intérêt de la part de ses collègues, car la mise en place de soins individualisés est primordiale selon elle. « Si les soins de plaies ne sont pas adaptés, si la cause n’est pas prise en considération, on peut se retrouver avec une plaie chronique, ce qui altère la qualité de vie. Quand les soins sont spécialisés, quand la cause est prise en charge et que le traitement est adapté, cela facilite la guérison et la qualité de vie du patient ensuite », explique-t-elle.

Huit ans après avoir enfilé la blouse, Laurie Lechasseur assure pleinement s’épanouir dans sa vocation et espère continuer à apporter sa pierre à l’édifice dans la pratique, notamment en continuant à soutenir les infirmières ressources qui seront formées au fur et à mesure.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.