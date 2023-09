Des cerveaux qui font avancer les sciences infirmières

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Par leurs travaux et les cours qu’ils donnent, les finalistes du prix Florence 2023 dans la catégorie Enseignement et recherche oeuvrent à l’avancement des connaissances et au développement de la pratique en sciences infirmières. Pédagogues passionnés, ils sont reconnus comme des modèles tant par leurs pairs que par leurs étudiantes et étudiants.

Liette St-Pierre : réorganiser pour mieux soigner

Professeure titulaire au Département des sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Liette St-Pierre a commencé sa carrière en tant que technicienne ambulancière.

« J’ai toujours aimé soigner les gens et apporter mon aide. Être avec l’humain est ce qui m’a toujours attirée. J’ai aussi toujours aimé enseigner, former et faire réfléchir. L’idée d’accompagner des jeunes et de donner un sens à ce qu’ils font a été un véritable déclencheur pour moi », souligne celle qui éprouve encore du plaisir à enseigner à l’UQTR après 20 ans de services.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Soucieuse d’améliorer les soins de santé et de préserver la santé des infirmières, Liette St-Pierre a fondé la Chaire interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les services de santé (IRISS). « L’organisation du travail était une dominante forte dans ce que je voulais faire. D’ailleurs, en 2008, comme d’autres, j’ai compris qu’il y avait des choses faciles à mettre en place pour changer ou réaménager les services en santé afin d’améliorer la qualité de vie des patients », se souvient-elle. Avec l’aide d’un ingénieur, d’une personne en recherche opérationnelle et d’une autre en comptabilité, Liette St-Pierre a notamment fait passer l’attente dans un centre de prélèvement de 2 heures à 23 minutes. « Ça s’est fait en interdisciplinarité. Simplement en réorganisant les soins, en voyant la gestion des soins autrement », soutient-elle. Les infirmières voyaient donc autant de patients, mais ces derniers n’arrivaient pas tous à la même heure. Ce changement organisationnel a servi aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé, qui n’avaient plus la pression de voir tous les patients arriver en même temps.

Selon la chercheuse, ce type de réorganisation aurait aussi sa place au sein des urgences. « Il faut donner les rendez-vous au bon moment, puis avoir une trajectoire de soins afin que les patients, par exemple, soient déjà allés faire leur prise de sang et leur radiographie avant même de rencontrer le médecin. »

Selon elle, les compétences des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) devraient d’ailleurs être mieux utilisées. « Il faut travailler en interdisciplinarité, car nous n’avons pas toujours besoin d’un médecin. Les infirmières sont en mesure de faire plusieurs suivis. »

Loin de se contenter de réorganiser les soins de santé grâce à ses nombreuses recherches, Liette St-Pierre a également contribué à la naissance du groupe de recherche Loricorps, qui s’intéresse aux attitudes et aux comportements alimentaires dysfonctionnels. « On fait beaucoup de recherche avec les patients à qui on offre un suivi à domicile, mentionne la chercheuse, en rappelant que cette initiative rassemble des intervenants de diverses professions, dont des infirmières, des psychologues, des médecins, des ergothérapeutes et des nutritionnistes. C’est un programme à l’externe où l’usager fait partie du plan de traitement. Ça donne donc de magnifiques gains », dit-elle fièrement.

Toujours passionnée par ses multiples implications, Liette St-Pierre compte poursuivre son travail avec autant de fougue que par les années passées !

Frances Gallagher : former une relève forte et flexible

Professeure titulaire et chercheuse à l’Université de Sherbrooke, Frances Gallagher a une carrière des plus florissantes. Ce qu’elle retient cependant de sa vie professionnelle, ce ne sont pas ses réalisations.

« Quand on me demande ce dont je suis le plus fière, je pense à mes étudiants à la maîtrise et au doctorat. Aux relations que j’ai développées avec mes collègues de l’École, ceux avec qui j’ai fait de la recherche ainsi que ceux avec qui j’ai travaillé sur de gros projets. Avoir pu être en contact avec des gens aussi extraordinaires que toutes ces personnes est un privilège. J’ai aussi eu beaucoup de plaisir à m’impliquer dans les recherches que j’ai réalisées avec et pour les gens », confie Mme Gallagher.

Photo: Photo fournie par la finaliste

Placer le patient et son milieu de vie au centre de sa pratique a toujours été une priorité pour l’infirmière, qui a rédigé plusieurs travaux de recherche en lien avec la pratique infirmière de première ligne. « Il y a plusieurs endroits où les soins infirmiers peuvent être pratiqués. Et quand ces derniers sont donnés à l’extérieur de l’hôpital, ça demande une connaissance approfondie de la communauté au sein de laquelle la professionnelle travaille. En travaillant dans un milieu non structuré, comme c’est le cas lorsque l’on se rend à domicile, en milieu scolaire ou en milieu carcéral, par exemple, l’infirmière doit développer une vision écosystémique. Elle doit prendre en considération les déterminants de la santé, mais aussi la justice sociale. Les infirmières en santé communautaire ont donc beaucoup de défis à relever », soutient-elle.

Frances Gallagher fait partie des visionnaires qui ont développé et implanté le programme de baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. C’est d’ailleurs dans le désir de former une relève infirmière forte et flexible que la formation initiale en sciences infirmières de cette université propose des stages coopératifs. Une autre innovation à laquelle a pris part la chercheuse puisqu’il s’agit de la première formation à avoir inclus ce type de stages.

« Les stages coopératifs s’ajoutent aux stages inclus dans le programme de base. Ils permettent aux étudiants de développer une meilleure compréhension du monde extérieur qui gravite autour d’eux. Ils comprennent ainsi mieux l’importance de la collaboration et de la communication avec tous les intervenants qui travaillent autour du patient », mentionne fièrement Mme Gallagher.

Infirmière de formation, Frances Gallagher a rapidement fait le saut en enseignement. Un saut très naturel pour celle qui vient d’une famille de professeurs. « Dès le départ, j’avais le désir d’enseigner, parce que j’aime l’enseignement, mais pas que l’enseignement aux étudiants, l’enseignement aux patients aussi ! J’ai toujours aimé aider les personnes à prendre soin d’elles. C’est un volet qui m’a intéressée dès le début de ma formation », se souvient celle qui est devenue chargée de cours tout de suite après avoir obtenu son baccalauréat en sciences infirmières.

La directrice de recherche s’est aussi impliquée au sein du Bureau d’agrément de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) à titre de coprésidente afin de veiller à la qualité de la formation infirmière proposée partout au Canada. Bien que son mandat soit terminé, parions que la passion de Frances Gallagher pour les sciences infirmières l’amènera à poursuivre ses multiples engagements, et ce, même si l’heure de la retraite arrive à grands pas.

Daniel Milhomme : la réalité virtuelle au service de la formation

Professeur en soins critiques et chercheur au Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi qu’à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Daniel Milhomme s’est intéressé au milieu infirmier très jeune.

« Plusieurs personnes de mon entourage travaillaient dans ce domaine. Je ne me suis donc pas vraiment posé la question de savoir ce que j’envisageais comme carrière. Passer mon diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers s’est fait de manière naturelle », se souvient-il.

Photo: Photo fournie par le finaliste

Depuis la fin de ses études, Daniel Milhomme n’a jamais quitté les soins intensifs. « Quand on travaille en soins critiques, on vit des situations qui nous amènent à constamment nous dépasser. Il faut évidemment avoir une bonne tolérance au stress, ce que j’ai toujours eu », indique l’infirmier, qui a collaboré pendant plusieurs années à la revue Perspective infirmière.

Quelques années plus tard, le hasard l’a amené à enseigner une première fois. C’était en 1996. « Une de mes collègues m’a proposé d’enseigner deux blocs de trois heures sur l’hémodynamie. J’ai accepté de le faire et, dès ce moment, j’ai eu la piqûre de l’enseignement ! » se remémore-t-il.

Depuis, Daniel Milhomme n’a cessé de travailler sur le terrain tout en enseignant et en étudiant. « C’est l’enseignement qui m’a permis de constater certains manques et ce sont ces constats qui m’ont amené à passer mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat », explique celui qui a assuré la direction scientifique de la dernière mise à jour du manuel de référence Soins critiques (Édition Chenelière Éducation).

C’est d’ailleurs dans le souci de pallier un manque que Daniel Milhomme a créé l’Unité virtuelle de soins (UVS), un hôpital immersif de cinq étages permettant à des étudiants en soins infirmiers de simuler des situations réelles pour se perfectionner. « Je m’étais rendu compte que les étudiantes qui arrivaient en stage en milieu clinique rencontraient des défis en lien avec la prise de décision et la collecte des données pertinentes à recueillir », indique-t-il. Il a donc voulu utiliser la technologie pour faire un pont entre la théorie et les stages.

« Cette idée est née au moment où j’ai essayé un casque de réalité virtuelle en 2017. J’ai eu un flash ! Je me suis dit qu’il fallait créer une unité de soins intensifs virtuelle », se souvient-il.

Avec son collègue Frédéric Banville, professeur comme lui à l’Université du Québec à Rimouski, Daniel Milhomme s’est affairé à concrétiser son idée. « L’idée de départ était de développer une unité de soins intensifs avec 14 chambres, une cuisinette, des bureaux, des salles de réunion, etc. Cependant, avec les subventions reçues et les partenaires qui se sont joints à nous, on a fini par construire un hôpital virtuel dans lequel il y a un département de soins intensifs, mais aussi une urgence et des départements d’obstétrique, de gérontologie, d’oncologie et de soins généraux », explique Daniel Milhomme, enthousiaste.

Cet hôpital virtuel disponible en version immersive et non immersive est utilisé par les étudiants en soins infirmiers au DEC et à l’université, ainsi que par les infirmières en poste. « On est aussi en train de développer un projet pour d’autres professionnels de la santé », mentionne le chercheur.

Son désir pour l’avenir ? « Je souhaite simplement continuer ce que j’ai amorcé en menant le projet de l’UVS encore plus loin. Mon objectif est d’améliorer les soins partout au Québec, et même à l’international. Je veux aussi continuer à faire de la recherche et continuer à travailler en collaboration avec mes collègues, car j’adore ça ! »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.