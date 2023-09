Des infirmières investies pour changer les choses

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Les finalistes du prix Florence 2023 dans la catégorie Engagement professionnel ont le souci de prendre soin des patients avec humanisme, rigueur et intégrité. Par leurs actions professionnelles, personnelles et bénévoles, elles font preuve de passion et d’un profond dévouement tant envers leur profession qu’envers leurs équipes.

France Desilets : pour le droit des femmes de choisir

Durant toute sa carrière, la jeune retraitée France Desilets a été au coeur du combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps. « Je suis devenue infirmière sur le tard, vers la mi-trentaine, dit France Desilets. Rien ne m’y prédestinait, mais, dans ma jeunesse, j’étais militante pour la cause LGBTQ2+ et pour le droit à l’avortement. »

Elle se souvient, entre autres, d’avoir été présente aux manifestations lors de l’affaire Chantal Daigle, en 1989. « C’est probablement quelque chose qui m’a marquée et quand, plus tard, j’ai obtenu mon diplôme d’infirmière, j’ai vu une offre d’emploi à la clinique Morgentaler et ça m’a tout de suite prise au coeur. Je ne suis pas devenue infirmière pour faire cela, mais on dirait que ça m’attendait. »

En 2004, elle commence donc à travailler à la clinique du docteur Henry Morgentaler, dont elle deviendra plus tard la directrice générale, puis copropriétaire. Quand on lui demande quelles valeurs l’animent, France Desilets mentionne l’individu et son droit de choisir, l’empathie et la relation d’aide. Après 18 ans comme infirmière vouée à la santé sexuelle et reproductive féminine, ce qu’elle retient, en premier lieu, c’est à quel point une équipe formidable peut changer les choses.

« Une telle équipe peut changer le monde en étant pro-choix et en étant sur le terrain pour faire un travail extraordinaire, tout en soutenant les personnes qui interviennent auprès du gouvernement », dit-elle.

Comme partout ailleurs, le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) au Québec a été un long combat. En 2006, l’accessibilité universelle de l’IVG était établie après un jugement de la Cour supérieure. En plus d’établir la gratuité de l’IVG, ce jugement rendait possible, pour la femme, de choisir le lieu et le médecin de son intervention.

Selon France Desilets, il ne faut toutefois jamais tenir ces droits pour acquis. Alors qu’au sud de la frontière, le droit à l’avortement est fortement menacé, cette militante pense qu’il faut demeurer vigilants.

« Au Québec, on est un des endroits où l’avortement est accessible et gratuit. Certes, il y a certaines barrières, mais peu comparativement à d’autres endroits, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Mais il ne faut pas être complaisants. Au contraire, on doit demeurer vigilants. Dès qu’il y a une barrière qui surgit, on doit essayer de trouver des solutions. Nous ne sommes pas à l’abri de ce qui se passe aux États-Unis. C’est un combat qui n’est jamais fini et il faut continuer à lutter. »

À titre d’exemple, des groupes antiavortement sont actuellement devant les tribunaux pour tenter de faire invalider la loi 92, promulguée par Gaétan Barrette lorsqu’il était ministre de la Santé, en 2016. Cette loi interdit de manifester ou de tenter de dissuader une femme d’obtenir une IVG à moins de 50 mètres d’une clinique d’avortement au Québec.

« On s’est battus pour qu’il y ait cette zone tampon partout, car la clinique Morgentaler était ciblée par des manifestations. J’ai compris que, même si on obtenait une injonction contre les manifestants, cela continuerait, et qu’il fallait avoir une loi comme dans d’autres provinces. J’ai assemblé une équipe pour demander au gouvernement de passer une loi. »

Johanne Malec-Lalo : des soins adaptés aux différences

Quand elle était petite, Johanne Malec-Lalo a été hospitalisée pour une fracture à Havre-Saint-Pierre. C’est ainsi qu’elle a été en contact pour la première fois avec des infirmières et qu’est née l’étincelle pour son futur métier. Après de nombreuses années au centre hospitalier de Sept-Îles, cette native de Natashquan travaille depuis 2003 au Centre de santé innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, situé à Sept-Îles, et donne des soins à domicile aux patients autochtones.

Elle-même Innue, elle offre des soins dits culturellement sécuritaires. « Il s’agit de m’adapter aux coutumes et aux croyances des Autochtones, dit-elle. Par exemple, s’il y a des soins palliatifs à donner, il faut que je tienne compte du fait qu’il y a des prières, car ce sont des gens très spirituels. Le fait que moi-même je sois Autochtone sécurise beaucoup les gens. Ils sont moins craintifs. Tout ce qui s’est passé avec les pensionnats les a rendus craintifs par rapport à la société et au système public. J’adapte mes suivis en tenant compte de cela et je prends du temps pour leur donner des explications. »

Les différences culturelles, que ce soit avec les membres des Premières Nations ou avec les nouveaux arrivants au Québec, nécessitent une sensibilité particulière lorsqu’on fournit des soins de santé, afin d’éviter des malentendus, des incompréhensions et même des traumatismes aux patients.

« Même en région éloignée, comme sur la Côte-Nord, aujourd’hui, nous avons de nouveaux arrivants et le personnel des établissements suit des formations sur les soins culturellement sécuritaires. »

Lorsque l’Attikamek de 37 ans Joyce Echaquan est décédée à l’hôpital de Joliette dans des circonstances déshumanisantes où il a été démontré que le personnel avait fait preuve de racisme, en 2020, Johanne Malec-Lalo a été profondément choquée.

« C’est venu entremêler mes deux univers : mon univers innu et mon univers de soins infirmiers, dit-elle. Ça m’a peinée, choquée, je suis passée par toutes les émotions, j’ai vraiment pleuré. Cela m’a tellement ébranlée que j’ai écrit un article pour le cyberjournal de l’Ordre des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord. »

Dans ce texte d’opinion, Johanne Malec-Lalo a écrit : « Je suis perturbée et déçue que des professionnels de la santé aient pu manifester autant de haine envers une personne vulnérable dans un contexte de prestation de soins. Au lieu d’être rassurée et considérée, Joyce Echaquan a été dénigrée, humiliée, méprisée et, surtout, privée de sa dignité. »

Convaincue qu’il faut « rompre cette chaîne de haine », Mme Malec-Lalo croit que, grâce à son travail, l’infirmière peut améliorer les choses et qu’il est important d’offrir des formations en ce sens.

« Il y a un mur de méconnaissances concernant l’histoire, poursuit-elle dans son texte. Une formation en sécurisation culturelle serait profitable aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers et au personnel infirmier nouvellement embauché dans les établissements, bien que certains d’entre eux l’offrent déjà. »

Après 35 ans de pratique, elle garde sa motivation et l’amour de son métier. « À partir de cette année, je suis admissible à la retraite, mais je me dis que je ne peux pas arrêter maintenant, car j’adore encore mon travail. Quand je me lève le matin, j’ai hâte de venir travailler. »

Rosetta Antonacci : garder le patient au coeur de sa vision

Tout au long de sa carrière d’infirmière, pendant 35 ans, Rosetta Antonacci a continué à perfectionner ses connaissances. Elle transmet aujourd’hui son savoir à la relève. Au coeur de cet enseignement : sa philosophie, qui est de toujours penser au patient d’abord.

« Je suis devenue infirmière parce que je suis une personne empathique, j’aime aider les gens, et c’est important de jouer un rôle positif dans la société », dit Mme Antonacci.

Après des études au collège Vanier, elle démarre sa carrière comme clinicienne au département d’oncologie du Centre hospitalier de St. Mary, où elle demeure pendant 15 ans.

« En travaillant en oncologie, j’ai compris que la vie est fragile et que c’est très important de traiter les gens comme on voudrait être traité soi-même, dit-elle. J’ai appris cela très jeune dans ma carrière et ça m’a vraiment aidée. J’avais toujours en tête que c’était comme si je m’occupais d’un membre de ma famille. Il faut traiter tout le monde avec respect, empathie et courage. »

Après l’oncologie, elle travaille à l’urgence pendant de nombreuses années. « J’y ai aussi appris énormément en voyant des gens de tous les âges et de tous les milieux. Je suis devenue très habile pour évaluer les patients et comprendre ce qui se passait avec eux. »

En parallèle, elle retourne aux études pour faire son baccalauréat en sciences infirmières. Elle devient ensuite infirmière en chef de l’unité de télémétrie cardiaque aiguë et de médecine interne, une unité d’enseignement de l’Université McGill, au sein de laquelle elle instaure une culture de travail axée sur la formation des étudiantes. Elle poursuit également ses études à la maîtrise en sciences de l’administration à l’Université Laval.

Au fil de ce parcours professionnel et universitaire en constante progression, elle demeure consciente de l’importance de garder le patient au coeur de sa vision, tout en transmettant ses connaissances à la relève. Elle devient ainsi chargée de cours à l’École des sciences infirmières Ingram (ESII), dans le but de combler le fossé entre les milieux clinique et universitaire, entre la pratique et l’éducation.

« Pour moi, la base demeure toujours le patient, la famille, et maintenant les futures infirmières qui arrivent, dit-elle. C’est important de les aider et de leur enseigner pourquoi on est là. Dans cette profession, il faut toujours se rappeler que, même s’il y a des journées difficiles, à la fin, on peut se dire : j’ai aidé quelqu’un aujourd’hui. Durant ma carrière, j’ai aidé beaucoup de gens, mais ils m’ont aidée eux aussi, à apprécier ma santé et ma vie. »

En 35 ans, le métier d’infirmière a bien changé. « C’est devenu plus difficile avec la grandeur de nos centres hospitaliers, le nombre de patients que l’on a et les conditions de travail, mais le métier d’infirmière est parmi ceux en qui la population a le plus confiance. Les patients et leurs familles nous encouragent, et notre mission demeure la même, mais il ne faut pas oublier que les infirmières ont les capacités, les connaissances et les compétences pour faire de grandes choses et jouer un rôle toujours plus important. »

