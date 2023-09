Une chercheuse en sciences infirmières engagée pour la santé mondiale

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Toutes les infirmières ne sont pas au chevet des malades. D’autres contribuent à faire avancer la santé autrement. C’est le cas de Lisa Merry, professeure agrégée à l’Université de Montréal et chercheuse régulière à l’Institut universitaire SHERPA. Celle qui se rêvait sage-femme à l’adolescence a finalement revêtu une blouse de chercheuse pour faire progresser la santé des femmes dans le monde. Elle remporte cette année le prix Florence dans la catégorie Pratique à l’international.

« J’ai un cheminement un peu hors du commun », lance d’emblée Lisa Merry, qui a fait une maîtrise en sciences infirmières « Entrée directe » à l’Université McGill, un programme accessible sans avoir de formation d’infirmière au préalable, avant d’obtenir un doctorat en sciences infirmières. « J’ai immédiatement commencé à travailler en recherche sans passer par l’hôpital », explique celle qui se passionne pour la santé maternelle des femmes depuis ses 16 ans.

Nommée en 2018 par l’organisme Woman in Global Health parmi les femmes francophones leaders en santé mondiale, elle mène ses recherches au-delà des frontières du Québec.

Le contexte des femmes immigrantes

Dès la sortie de l’université, Lisa Merrys’est orientée vers la santé féminine en travaillant avec la chercheuse Anita Gagnon, aujourd’hui directrice des sciences infirmières à l’Université McGill. « Elle étudiait beaucoup la santé des femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la période qui suit, en particulier les femmes immigrantes. C’est à ce moment-là que je me suis intéressée à ces femmes et à leur expérience en santé : leur bien-être et leur accès aux soins, notamment pendant la période de la petite enfance », explique l’infirmière.

Ses travaux de recherche portent actuellement sur les liens transnationaux que les familles immigrantes entretiennent avec leur pays d’origine. « On sous-estime généralement à quel point ce soutien peut les aider à surmonter leurs difficultés et à prendre soin de leurs enfants et d’elles-mêmes pendant leur grossesse. Nous étudions son impact sur le bien-être des familles », explique Lisa Merry, qui espère donner plus de visibilité à ce que vivent ces dernières. « On parle beaucoup d’intégration : trouver un emploi, apprendre la langue, etc. Mais si l’on veut soutenir ces familles, en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile, il faut prendre en compte leur contexte global parfois très difficile, avec une partie de leurs enfants restés dans leur pays d’origine », souligne-t-elle.

Des formations hors frontières

Depuis plus de dix ans, Lisa Merry contribue aussi à faire progresser les infirmières dans des pays à faibles et moyens revenus. Elle participe notamment au projet ProNurse Bangladesh (2020-2025) financé par Affaires mondiales Canada, pour mettre en place un programme afin de former des professeurs en sciences infirmières et un système de formation continue des infirmières. « Le Bangladesh souffre d’une grave pénurie d’infirmières », indique la chercheuse, qui se rendra sur placepour une troisième fois au mois d’octobre. « En travaillant avec Cowater International et la Direction générale des sciences infirmières au Bangladesh, nous avons développé le référentiel et la structure du programme de formation des professeurs, ce qui va permettre d’accueillir une première cohorte en janvier 2024 », se réjouit-elle.

La chercheuse collabore également avec Claudia Thomas Riché, cofondatrice de la Coopérative des infirmières en éducation pour Haïti (Nursing Education Collaborative for Haïti — CIEH-NECH), qui vise à renforcer l’éducation des infirmières en Haïti. « Beaucoup d’initiatives sont mises en place pour renforcer les compétences cliniques et en recherche des infirmières », indique Lisa Merry, qui a mené divers ateliers sur ce deuxième volet (comment faire des collectes de données ou recueillir le consentement des participants, par exemple).

Lisa Merry et Claudia Thomas Riché étudient également la perception de la profession d’infirmière parmi les professionnels de la santé en Haïti, dont les médecins (le plus souvent des hommes) et les infirmières (une profession très féminine). « Elles sont souvent traitées comme des assistantes des médecins au lieu d’être valorisées dans leurs contributions. Elles sont donc sous-valorisées et sous-utilisées »,constate Lisa Merry, qui souhaite que cette étude contribue à optimiser le rôle des infirmières haïtiennes.

Loin des urgences, le métier de Lisa Merry s’exerce sur le temps long, avec l’espoir que ses contributions amélioreront notamment l’avenir des familles immigrantes. « On entend malheureusement beaucoup de négatif sur leur situation, déplore-t-elle. Mais certains nouveaux arrivés qui ont participé à mes recherches ont réussi à surmonter des épreuves inimaginables et beaucoup de personnes les ont aidés. Ce sont des résultats positifs sur le court terme qui me donnent aussi de l’espoir sur le long terme. »

