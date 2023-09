Une carrière consacrée à la modernisation de la profession infirmière

Ce texte fait partie du cahier spécial Profession infirmière

Lors de sa première expérience en milieu hospitalier, Odette Doyon a eu, comme elle aime à le dire, un « coup de coeur » pour les soins cardiovasculaires. Formatrice, consultante et professeure émérite en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle vient tout juste de prendre sa retraite après 50 ans de travail acharné dans le domaine. Portrait d’une femme qui s’est vouée corps et âme à la modernisation de la profession infirmière et qui, à ce titre, reçoit cette année l’Insigne du mérite, la plus haute distinction remise par l’OIIQ.

« Ce qui m’animait, c’était de me poser la question : “Est-ce que j’ai fait la différence pour quelqu’un aujourd’hui ?” […] J’ai toujours répondu oui à la fin de la journée », raconte Odette Doyon. Après un premier emploi à l’hôpital Notre-Dame, de 1973 à 1976, elle s’est fixé un objectif ambitieux : celui d’intégrer l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) en tant qu’infirmière en soins aigus. « Ma passion, c’est au moment où la vie est menacée. […] Ce que je vais faire, chaque minute, c’est ce qui permet de garder quelqu’un en vie », précise l’infirmière retraitée.

Odette Doyon a finalement passé 25 ans de sa carrière à l’ICM. « C’est là que je suis vraiment devenue infirmière », soutient-elle. En plus de travailler dans la plupart des unités de soins, elle a aussi été responsable de la formation du corps infirmier. Parmi ses nombreuses réalisations à l’Institut, elle relève celle de pallier, à la fin des années 1980, une pénurie d’infirmières. Odette Doyon a alors implanté un programme de préceptorat pour soutenir ses étudiantes. Sur 60 candidates, l’Institut en a finalementgardé 58 : un nombre record pour un hôpital aussi spécialisé.

Après une série de mandats, dont celui de directrice adjointe des soins infirmiers, la spécialiste s’est lancé, en 1995, un nouveau défi. Elle est alors devenue professeure des soins aigus à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le tout premier poste de ce genre au Québec. « J’ai compris qu’au lieu de former 50, 60 infirmières à l’Institut, j’aurais accès à des étudiantes de partout à travers la province. Je me suis demandé : “Est-ce que j’ai quelque chose à leur dire, à leur transmettre ?” Encore une fois, la réponse était oui », raconte l’experte.

Le patient avant tout

À l’UQTR, Odette Doyon est ensuite devenue directrice de département et a collaboré à un livre sur l’examen clinique dans la pratique infirmière, jugeant incomplets les ouvrages existants. « Pour les infirmières, ce n’est pas une perspective de diagnostic, mais de surveillance. Ça veut dire que tu dois être capable de reconnaître les alertes cliniques et à quel moment un système est en train de se détériorer », explique-t-elle.

La professionnelle a ainsi fait de la surveillance clinique son cheval de bataille. À travers son projet de recherche doctoral, elle a créé une clinique de suivi pour améliorer la qualité de vie des patients insuffisants cardiaques — clinique qui, une vingtaine d’années plus tard, existe toujours. « Les résultats significatifs du projet ont permis de développer ce genre de programme de suivi dans d’autres provinces », ajoute-t-elle avec fierté.

Depuis 2004, Odette Doyon est également consultante juridique et a produit plusieurs rapports d’expertise en surveillance infirmière pour des patients décédés. Son but : apprendre des erreurs commises pour améliorer la qualité globale des soins aigus. « Le patient doit passer en premier. […] J’ai toujours appliqué cette façon de penser à mes idées, autant avec mes étudiants qu’avec mes collègues », souligne-t-elle.

Des avancées internationales

Pionnière de la surveillance clinique au Québec, Odette Doyon a aussi fait rayonner son expertise au-delà de la province. De 2011 à 2023, elle a évolué comme professeure invitée à l’Université de Lausanne (UNIL), en Suisse, où elle a bonifié le programme de maîtrise en sciences infirmières. Elle a également mis à profit sa quinzaine d’années d’expérience en examen clinique pour développer des formations au sein de deux autres établissements suisses renommés. Au terme de son mandat à l’UNIL, elle a conçu et instauré, en seulement un an, un programme d’infirmière praticienne en s’inspirant de modèles existant dans d’autres pays. « C’est certainement un des meilleurs programmes au monde », estime Mme Doyon.

Toutes ces réalisations lui valent de recevoir cette année l’Insigne du mérite, soit la plus haute distinction décernée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à une ou un membre émérite de la profession pour l’ensemble de sa carrière. Aux yeux d’Odette Doyon, du chemin reste à faire pour que le public saisisse l’importance du rôle des infirmières. « 23 h 30 sur 24, lors d’une hospitalisation en soins aigus, la personne qui fait le suivi, qui interprète les signes vitaux et qui surveille les effets secondaires […], c’est l’infirmière. C’est elle qui est là et qui assure la sécurité du patient », résume-t-elle.

