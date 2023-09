La liste d’attente pour une chirurgie s’est allongée de 5000 patients en août

Un peu plus de 5000 patients québécois se sont ajoutés à la liste d’attente pour une chirurgie au mois d’août, révèlent des données publiées mardi par le ministère de la Santé.

En date du 9 septembre, 163 463 Québécois étaient en attente d’une chirurgie, en hausse par rapport aux 158 427 patients inscrits sur des listes d’attente le 12 août. Depuis janvier 2020, la liste d’attente n’a jamais été aussi longue, à l’exception du 31 décembre 2022, quand 163 991 patients attendaient une chirurgie.

Le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an a quant à lui diminué. Du 12 août au 9 septembre, celui-ci est passé de 14 642 à 14 296.

Il s’agit d’une « belle amélioration », a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé, à son arrivée à l’Assemblée nationale. « Le principe qu’on a demandé aux chirurgiens, c’est de régler les cas qui sont en attente depuis longtemps. Donc on le voit, ça fonctionne pour les [patients en attente depuis] plus d’un an », a-t-il ajouté.

Québec tente depuis la pandémie de réduire le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. Le gouvernement souhaite revenir à une liste d’attente d’environ 2500 patients. Il a revu son échéancier vers l’atteinte de cet objectif à de nombreuses reprises.

Le ministère de la Santé a d’abord dit vouloir retrouver le seuil prépandémique de 2500 patients en mars 2023. L’échéancier a ensuite été remis au mois de mai 2023. Puis, Québec s’est donné jusqu’au mois d’avril 2023 pour retrouver ce niveau de patients « hors délais ». À ce moment, 22 000 patients québécois étaient en attente d’une opération depuis plus d’un an.

En mai 2023, le ministre Dubé a encore repoussé cette date butoir : il s’est alors donné jusqu’à la fin de 2024 pour ramener à 2500 le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an.

Une rencontre avec les médecins spécialistes

En mêlée de presse mardi, M. Dubé a dit avoir l’intention de rencontrer le représentant des médecins spécialistes, Vincent Oliva, pour discuter de la hausse de 5000 patients sur les listes d’attente. Il s’est par ailleurs dit satisfait de constater que « le volume des opérations » a augmenté dans les salles d’opération. De 25 486 le 12 août, le nombre de chirurgies réalisées en un mois est passé à 29 080 le 9 septembre. L’an dernier à la même période, un total de 27 866 chirurgies avaient été réalisées en un mois, a précisé le cabinet de M. Dubé.

Au sortir de l’été et de la période des vacances, le ministre Dubé a dit espérer voir plus de lumières vertes apparaître sur son tableau de bord. Il s’est, aussi, félicité de la réduction des listes d’attente pour les chirurgies oncologiques.

En fait, le nombre de patients en attente pour ces chirurgies a augmenté, passant de 4374 le 12 août à 4744 le 9 septembre. Ici aussi cependant, l’attente à long terme a diminué. Le nombre de patients en attente d’une chirurgie oncologique depuis 57 jours et plus est passé de 892, le 12 août, à 755 le 9 septembre.