De plus en plus de dermatologues se tournent vers le privé

De plus en plus de médecins dermatologues délaissent le réseau de santé public pour pratiquer au privé. Une quarantaine a le statut de « non participant », contre 25 il y a cinq ans, selon des données obtenues auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le gouvernement se dit préoccupé par « la désaffiliation » de ces médecins. Plus de 100 000 consultations sont en attente en dermatologie, dont près de 60 % hors délai.

Le Québec compte 200 médecins dermatologues, selon l’association qui les représente. Parmi ces spécialistes, environ 20 % ont choisi le privé. Cette proportion était de 13 % en 2018-2019.

L’Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec (AMSDQ) explique ces départs vers le privé par le désir de certains d’« offrir des services non médicalement requis », comme des soins esthétiques. « D’autres ont quitté le régime public, car ils ne pouvaient plus tolérer la lourdeur administrative et le manque de ressources du réseau », affirme sa présidente, la Dre Catherine Besner Morin. Elle signale que « dans la majorité des régions », les dermatologues ne disposent pas des « ressources dont ils ont besoin », comme de locaux et de personnel infirmier et administratif.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on indique que « la désaffiliation de médecins du réseau public est une préoccupation du MSSS, et ce, peu importe leur spécialité ». Québec fait valoir que « des efforts importants sont déployés » afin de « rendre le réseau public plus attrayant pour le personnel » et améliorer l’accès aux soins.

Depuis la pandémie de COVID, le nombre de consultations en attente a explosé en dermatologie : il est passé de 63 319 le 4 janvier 2020 à 107 801 le 12 août 2023, selon les dernières données du MSSS. Il s’agit de la plus longue liste d’attente parmi les spécialités médicales.

Josée Vézina, elle, a dû patienter cinq mois avant de voir un dermatologue du réseau public en août pour un problème de boutons qui a débuté sur les mains et s’étend maintenant à l’ensemble de son corps (tête comprise). « C’est comme l’eczéma, mais en dix fois pire, résume la femme de 59 ans. Ça fait mal. Veux, veux pas, on se gratte. On veut s’arracher la peau. Et esthétiquement, c’est pas très beau. »

Josée Vézina est satisfaite des soins qu’elle a finalement reçus de son dermatologue. Mais elle trouve « plate » de devoir se rendre à Alma pour le consulter. « Je suis de Chicoutimi, dit-elle. De chez nous à Alma, j’ai 45 km à faire. »

Confrontés à de longs délais d’attente, de plus en plus de Québécois décident de se tourner vers une clinique privée. Dermago, qui offre des services en dermatologie en ligne, a vu la demande « tripler » depuis son lancement, il y a cinq ans, indique son cofondateur, le dermatologue Marc-André Doré. L’entreprise vient d’ouvrir une clinique physique à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec.

« Il y a vraiment des gens qui vont dire “j’ai un bobo dans le dos, ça fait deux ans que j’attends [au réseau public], je suis tanné, ça saigne, ça m’énerve” et puis, ils vont [nous] consulter », explique le Dr Doré. D’autres décident de faire appel à Dermago plus rapidement, ayant été informés des longs délais par leur médecin de famille, ajoute-t-il. Les frais pour une consultation virtuelle s’élèvent à 199 $ et ceux pour un rendez-vous en personne à 299 $.

Des milliers de cas réglés en télédermatologie

Le MSSS, l’AMSDQ et la Fédération des médecins spécialistes du Québec misent sur la télédermatologie pour réduire les listes d’attente dans le réseau public. Une plateforme de soins virtuels, lancée en juillet 2022, permet aux médecins de famille de consulter un dermatologue afin que ce dernier pose un diagnostic et détermine un traitement. L’omnipraticien assure le suivi du patient.

D’après le MSSS, quelques milliers de Québécois ont bénéficié de ce service de télédermatologie depuis un an. La plateforme a pu « répondre » à 3016 demandes de consultation sur les 3953 reçues, précise le ministère. « Seulement 24 % des demandes ont nécessité une référence pour une consultation en présentiel à la suite de la consultation virtuelle », écrit-on dans un courriel.

La Dre Besner Morin souligne que ses membres « travaillent sans relâche » afin de trouver des moyens d’améliorer l’accès à la dermatologie au Québec. Elle estime toutefois que « c’est le gouvernement qui dicte l’entièreté des règles du jeu » et qu’il a « toutes les cartes » pour offrir « des conditions de travail intéressantes » aux dermatologues. « S’il y a une action à prendre pour convaincre les médecins de demeurer dans le réseau public, il peut le faire », pense-t-elle.