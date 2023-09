L’Institut de cardiologie de Montréal, désormais moderne et bien plus grand

Après de multiples annonces et cinq ans de travaux, l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) inaugure ses nouvelles installations. Chambres individuelles à l’urgence, unité de soins intensifs agrandie, centre ambulatoire, laboratoires de simulation pour effectuer des formations : le projet d’une valeur de 300 millions de dollars contribuera à attirer et retenir le personnel, estime le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Chaque fois qu’on arrive avec un nouveau projet qui est finalisé, il n’y a plus d’enjeu de recrutement », a-t-il affirmé lundi, lors de l’inauguration des lieux, en compagnie du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. « Il y a une grosse partie de réglée. »

Le ministre Christian Dubé a notamment cité en exemple le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) et le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui ont bénéficié d’« investissements majeurs » au cours des dix dernières années. Durant la pandémie, des inhalothérapeutes ont quitté les installations vétustes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour travailler au CHUM ou au CUSM. « Ils étaient prêts à continuer à travailler pour la COVID, mais dans un meilleur environnement », a-t-il expliqué.

Quatre fois plus de chambres individuelles

Grâce au projet d’agrandissement et de modernisation, le nombre de chambres individuelles à l’ICM est passé de 25 à 100. La superficie de l’urgence de l’institut, qui accueille chaque année 20 000 patients, a triplé.

« Au lieu d’avoir des civières côte à côte séparées par un rideau, maintenant, on a des chambres individuelles pour les patients », a précisé en point de presse sa présidente-directrice générale, Mélanie La Couture. L’espace de travail des soignants a aussi été réorganisé pour favoriser le calme et le sommeil des patients.

L’Institut de cardiologie de Montréal compte aussi trois laboratoires de simulation servant à la formation de son personnel. Les employés d’autres établissements de santé peuvent y avoir accès. « On a reproduit à l’identique une chambre à l’urgence, une chambre de soins critiques, une chambre d’hospitalisation », a expliqué Mme La Couture. Des mannequins à la fine pointe de la technologie permettent de « simuler diverses complications ».

Lors des travaux, l’ICM a créé une « aile » ambulatoire regroupant des cliniques spécialisées (insuffisance cardiaque et fibrillation auriculaire, entre autres) et un centre de médecine de jour. « Les patients sont reçus et traités rapidement dans nos cliniques spécialisées, et donc pas hospitalisés », a précisé Mélanie La Couture.

À l’origine, le projet d’agrandissement et de modernisation devait coûter 257 millions de dollars. La facture s’élève maintenant à environ 300 millions. Le ministre Christian Dubé croit que ce surcoût est « très raisonnable », les travaux ayant débuté il y a cinq ans. La Fondation de l’ICM a contribué au projet en investissant plus de 24 millions de dollars.

Fin de primes pour les infirmières La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) dénonce la fin, le 30 septembre prochain, des primes de rétention mises en place durant la crise sanitaire. Selon le syndicat, les infirmières touchées « perdront jusqu’à 7,5 % sur le quart de soir, 6 % sur le quart de nuit, ainsi que 3,5 % pour les salariées travaillant sur le quart de jour ». La FIQ réclame que ces primes soient maintenues jusqu’au renouvellement de la convention collective. Questionné à ce sujet, le ministre Christian Dubé a rappelé que ces primes ont été prolongées pendant trois ans. « En ce moment, je pense que le débat que Mme Lebel [la présidente du Conseil du Trésor] est en train de faire avec son équipe, c’est de dire “est-ce qu’on peut mettre la question des salaires de côté pour quelques semaines encore, mais parlons d’organisation du travail”. » Il s’agit « probablement » du « plus grand défi » dans les conventions collectives actuelles, d’après Christian Dubé.