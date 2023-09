La campagne de vaccination contre la COVID-19 et l’influenza devrait débuter le 10 octobre

La campagne de vaccination contre la COVID-19 et l’influenza devrait débuter dès le 10 octobre. C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors de l’inauguration des nouvelles installations de l’Institut de cardiologie de Montréal lundi matin.

« C’est certain qu’il va y avoir une période de vaccination importante à compter du 10 octobre, a-t-il dit en conférence de presse. Ce sont les dates qu’on regarde pour commencer par nos clientèles les plus vulnérables. »

Christian Dubé a ajouté que le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, ferait le point à ce sujet cette semaine ou la semaine prochaine. Il travaille actuellement à « trouver la meilleure fenêtre » de vaccination, a-t-il précisé.

« On le sait que le pire de la pandémie arrive dans les mois de décembre et janvier, a affirmé le ministre en point de presse. Il fallait attendre le plus longtemps possible pour que l’effet maximal d’une autre vaccination puisse protéger particulièrement nos gens les plus vulnérables dans cette période entre décembre et février-mars. »

Santé Canada a autorisé à la mi-septembre l’utilisation d’un vaccin Moderna qui cible un sous-variant d’Omicron, le XBB.1.5. Pfizer et BioNTech ont aussi soumis une demande à la FDA et à Santé Canada pour leur vaccin monovalent contre le XBB.1.5 en vue de la saison automne-hiver 2023-2024.

Le Comité sur l’immunisation du Québec recommande l’obtention d’une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 aux gens vulnérables ou à risque, comme les personnes de 60 ans et plus et celles vivant en CHSLD ou en résidences pour aînés. Il conseille également aux travailleurs de la santé de se faire vacciner pour éviter d’être un vecteur de la maladie dans leur milieu de soins.

Québec compte mettre en place en octobre une centaine de points de services, où les citoyens pourront se faire vacciner contre la COVID-19 et l’influenza. Des prélèvements sanguins y seront aussi réalisés pour désengorger les hôpitaux. Le ministre Christian Dubé invite les professionnels intéressés à s’inscrire au site Jecontribue afin de travailler dans ces installations lors de la campagne vaccinale.

Selon les dernières données disponibles du ministère de la Santé et des Servies sociaux, 1137 Québécois atteints de la COVID-19 sont hospitalisés au Québec, dont 21 aux soins intensifs. « La bonne nouvelle, c’est que si vous regardez nos tableaux de bord sur la COVID, on voit une augmentation dans nos hôpitaux, mais on ne voit pas d’augmentation dans nos soins intensifs », a souligné le ministre Dubé.

LES POPULATIONS VISÉES PAR LA PROCHAINE CAMPAGNE DE VACCINATION Les personnes résidant en CHSLD, en résidence privée pour aînés ou dans un milieu collectif avec une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables ;

les personnes de 60 ans et plus ;

les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique ;

les femmes enceintes ;-

les travailleurs de la santé ;

les adultes vivant en région éloignée ou isolée.