Réimposer le masque ou non? Dubé laisse les établissements de santé décider

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, préfère laisser les présidents-directeurs généraux d’établissements de santé du Québec décider s’ils réimposent ou non le masque alors que la saison des virus respiratoires est à nos portes.

En mêlée de presse jeudi matin, M. Dubé a dit qu’il préférait laisser les dirigeants choisir, puisque la situation varie d’une région à une autre.

« Je laisse aux différents p.-d.g. le choix de le faire », a-t-il indiqué lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le CIUSSS de l’Estrie–CHUS a annoncé jeudi matin qu’il réimposait le port du masque dans ses installations « pour une durée indéterminée » en raison de nombreuses éclosions de COVID-19 dans son réseau. Le personnel et les visiteurs devront le porter, mais pas les patients et les personnes hébergées.

Dans un communiqué, le centre précise que plus d’une centaine de travailleurs de la santé sont absents à cause de la maladie, en plus des dizaines d’éclosions dans les hôpitaux et les CHSLD.

Il ajoute toutefois que la situation est maîtrisée pour l’instant.

« Le nombre de cas est en augmentation autant chez les usagers que chez nos travailleurs de la santé », a affirmé en point de presse Julie Gagné, adjointe à la Direction générale au CIUSSS de l’Estrie, responsable du volet prévention et du contrôle des infections.

La vulnérabilité de la clientèle a également été prise en compte, a poursuivi Mme Gagné.

Le CIUSSS de l’Estrie–CHUS n’est pas le seul établissement à avoir pris une telle décision. La semaine dernière, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a également réintégré le masque pour son personnel de la santé en raison de l’augmentation des infections respiratoires.

Selon les données du gouvernement du Québec, les hospitalisations liées à la COVID-19 sont en forte hausse depuis quelques semaines. En date du 1er août, il y avait 371 hospitalisations, comparativement à 1135 mardi dernier.