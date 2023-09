Le projet de centre d’inhalation près d’une école n'est pas ébranlé par la contestation

La contestation de parents et de résidents n’empêchera pas l’ouverture d’un centre supervisé d’injection et d’inhalation de drogue à proximité d’une école primaire, assure l’organisme en charge, qui travaille à calmer les craintes et qui assure avoir plusieurs appuis.

« Ce n’est pas en péril et nous, ce qu’on veut, c’est mieux travailler avec notre communauté et prendre en considération les craintes », assure Andréanne Désilets, directrice générale de la Maison Benoît-Labre. Quelque 36 logements pour les personnes itinérantes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie sont prévus, en plus du centre. L’ouverture est prévue pour octobre ou novembre, une fois les travaux en cours terminés.

« On a plein d’appuis de gens dans la communauté, on reçoit plein de messages de gens qui nous soutiennent, ajoute-t-elle. C’est juste que, généralement, ces gens-là font pas mal moins de bruits, c’est rare qu’on va sortir parce qu’on est pour une cause ».

Une séance d’information fermée aux médias et uniquement ouverte aux parents a été organisée mardi soir à l’école Victor-Rousselot. Des résidents du quartier en ont profité pour venir manifester leur opposition à l’extérieur. Des parents n’ont de leur côté pas été rassurés par la rencontre.

« Une bonne rencontre, analyse quant à elle Andréanne Désilets, avec d’excellentes interventions ». « Il y avait une dizaine de parents très fâchés, une vingtaine d’autres pas trop certain et cinq autres qui se disaient qu’un centre serait une bonne idée, mais avec des appréhensions pour leurs enfants », poursuit-elle.

Elle reconnait que « la communication n’était pas optimale » et « qu’on a à mieux communiquer » concernant le projet. Le projet de mettre en place des mécanismes plus accessibles aux parents pour qu’ils sachent où signaler une situation « désamorce beaucoup des grandes craintes qui ont été nommées », dit Andréanne Désilets. Une autre rencontre d’information est également prévue le 4 octobre et il y aura la mise en place d’un comité bon voisinage.

L’itinérance a pris de l’ampleur dans Saint-Henri et le projet aura assurément des impacts positifs, insiste-t-elle. « Les gens consommaient à l’intérieur, puis se sont fait sortir de de leur logement et se retrouvent dehors dans les espaces publics », décrit-elle. Un tel centre supervisé, où les usagers amènent leur propre drogue à consommer, peut aider à prévenir les morts par overdose.

Le centre d’injection et d’inhalation de drogue n’a pas encore reçu le feu vert du fédéral, où la demande est présentement analysée, et de Québec. Il est encore prévu qu’une demande soit envoyée au directeur national de santé publique (DNSP), a confirmé au Devoir la Santé publique de Montréal, qui n’est pas ébranlée par l’opposition de parents et de résidents. « L’organisme a mis en place un plan qui prévoit de nombreuses interventions pour assurer une cohabitation harmonieuse et des mesures pour assurer le bon voisinage », écrit-on.

Andréanne Désilets est confiante qu’on lui accordera la permission d’ouvrir le centre supervisé. « Tout à fait », répond-elle.

Du côté de Québec, le cabinet du ministre responsable des Services Sociaux, Lionel Carmant, avait déclaré par écrit hier qu’un « centre d’inhalation supervisé (CIS) est un service important pour réduire les méfaits », mais qu’il était « impératif qu’il y ait de l’acceptabilité sociale dans le quartier ». « On ne peut pas imposer un CIS dans un quartier aussi près d’une école », croit le ministre.

« Ce que j’entends, c’est qu’on doit lui [ministre Carmant] démontrer qu’il y a un plan de cohabitation », répond Andréanne Désilets. « On n’est pas seul là-dedans », prend-t-elle le soin d’ajouter. Le poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) assignera notamment quatre policiers dans le secteur. Un comité de vigie surveillera également les impacts négatifs potentiels et voir comment mieux y réagir. « On veut aller plus loin que juste attendre que quelque chose se passe, et agir », dit-elle.