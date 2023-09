Créer la médecine de demain grâce à l'IA

Ce texte fait partie du cahier spécial Intelligence artificielle et cybersécurité

Dans le domaine de la santé, l’intelligence artificielle (IA) servira notamment à déceler des maladies plus tôt et à trouver de nouveaux traitements. De plus en plus d’entreprises collaborent avec le milieu de la santé afin de mettre en place la médecine de demain. Tour d’horizon des différentes initiatives.

Pour Laurent Tillement, l’IA sert à utiliser les nouvelles technologies au service des patients. « L’objectif est d’améliorer la prévention de maladies », résume le directeur des partenariats IA et santé à l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila).

L’organisme a annoncé plusieurs partenariats, dont l’un avec MoCA Cognition en vue de lutter contre la maladie d’Alzheimer et la démence. Mila s’est également associé à iMediSync pour faire progresser l’intelligence artificielle en santé mentale, et avec Lixa pour pallier la résistance aux antimicrobiens.

« Il y a beaucoup d’informations dont il faut tenir compte. Pendant une visite, un médecin n’a peut-être pas le temps de passer à travers toutes ces informations, mais pourrait disposer d’un outil pour le soutenir dans cette prise en charge », avance M. Tillement.

Aider les professionnels de la santé à mieux interpréter certaines données peut également contribuer à la prévention de maladies. C’est sur quoi travaille Mila avec MoCA Cognition. Cette dernière a mis sur pied un programme pour détecter la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. « Mais tout seul, le test ne peut pas complètement prédire si le patient est vraiment atteint de la maladie », souligne Ziad Nasreddine, neurologue et président de MoCA Cognition. Ainsi, une personne pourrait plutôt souffrir de dépression, ou simplement avoir des problèmes de sommeil.

En ajoutant des analyses supplémentaires, notamment des prises de sang pour détecter des biomarqueurs, un diagnostic se fait plus précisément. Mila et MoCA Cognition travaillent à élaborer un outil qui utilise l’IA afin de déterminer quels sont les modèles de performance cognitive qui attestent la présence ou non de l’alzheimer, poursuit M. Nasreddine.

De multiples bénéfices

L’implantation de l’IA se fait également à un niveau plus large en santé. C’est ce que travaille à faire le consortium IVADO, qui est piloté par l’Université de Montréal avec quatre partenaires universitaires. Sa mission est de bâtir et promouvoir une IA « robuste, raisonnée et responsable ».

En juillet, IVADO a d’ailleurs annoncé une collaboration avec l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), afin de développer l’IA dans le secteur de la santé. L’objectif est de mettre en place un système baptisé PACS-AI, pour Picture Archive and Communication System, explique Luc Vinet, directeur général d’IVADO et professeur de physique à l’Université de Montréal. « On veut [jumeler le système d’archivage et de transmission d’images] à l’IA pour comparer des données au bénéfice de la santé et implanter ça de manière large dans les hôpitaux », résume-t-il.

« Toute la force de l’IA vient du fait qu’on peut analyser beaucoup plus puissamment des quantités d’informations que le cerveau ne peut pas assimiler », ajoute-t-il. Ainsi, il sera notamment possible d’identifier des cellules cancéreuses plus rapidement qu’avec un examen à l’oeil humain. Et ce, dans le but d’offrir des soins plus vite et d’augmenter les chances de survie des patients. « Ça s’applique à toutes sortes d’autres pathologies. On pourra les déceler avec plus de certitude, et préparer les traitements », poursuit M. Vinet.

M. Nasreddine abonde en ce sens. « Si on détecte tôt la maladie d’Alzheimer, ça contribuera à soigner les gens plus rapidement. Et ça va leur permettre de rester plus longtemps autonomes avec une cognition qui déclinera plus lentement que si on les repérait plus tardivement », avance-t-il.

Des défis et des occasions

Pour M. Tillement, le principal défi reste aujourd’hui l’accès aux informations. « Quand on est malade, ça ne devrait pas être une honte. Mais l’accès aux données est difficile », souligne-t-il. Or, un meilleur accès favoriserait une prise en charge plus prompte, croit-il. « Et cela permettrait d’avoir un médecin qui est plus sûr de ses diagnostics », ajoute-t-il.

De son côté, M. Nasreddine est d’avis que la numérisation des outils existants reste un problème de taille. « Les nouveaux tests que nous avons développés sont maintenant électroniques. Cela permet une extraction des données qui va aller rapidement dans une base anonyme pour pouvoir analyser l’information de façon plus importante », estime-t-il.

Si l’IA vient avec son lot de questions, les avantages d’une telle technologie en médecine l’emportent largement. « C’est crucial de travailler sur la sécurité. Mais s’il y a un secteur où les utilités sont manifestes pour la population, c’est bien en santé. En collaborant, les entreprises sont sûres d’en bénéficier au mieux et le plus rapidement possible ».

