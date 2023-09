IA et santé: faire parler les données

Ce texte fait partie du cahier spécial Intelligence artificielle et cybersécurité

« Du point de vue de la recherche, l’avenir est excitant », confie Arnaud Droit, chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. Celui-ci, qui vient d’obtenir la Chaire internationale Inria en intelligence artificielle liée à la santé, souhaite extraire le plus de sens possible des données en santé.

Dans son laboratoire, le professeur agrégé au Département de médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université Laval et son équipe d’une trentaine de personnes travaillent sur des thématiques liées à la santé humaine. Ceux-ci s’intéressent plus particulièrement aux cancers hormonodépendants (du sein, de la prostate), aux problèmes cardiovasculaires, et aux maladies dégénératives. « On est dans un monde où les technologies génèrent de plus en plus de données. Ce qu’on veut faire, c’est faire parler la donnée, et comprendre comment et pourquoi tel patient réagit à tel traitement », explique-t-il.

Des avancées majeures

Dans les dernières années, les avancées majeures de l’apprentissage profond et de l’apprentissage machine ont laissé entrevoir plusieurs applications futures prometteuses dans le domaine de la santé. « On a une mine d’or de données disponibles qui pourraient être utilisées pour la recherche afin d’améliorer la prédiction et le traitement des maladies », souligne M. Droit. Ces données mettent en contexte l’histoire familiale de la personne, ses habitudes de vie, ses données personnelles, pour faire émerger un modèle qui permettrait de mieux adapter un traitement. Par exemple, l’apprentissage machine peut extraire des données sur la trajectoire du patient, ce qui pourrait aider à prédire le risque de récidive pour une patiente atteinte d’un cancer du sein.

L’analyse des images a par ailleurs fait des bons fulgurants dans les deniers années. « Il va toujours y avoir des humains, mais dans certains cas, l’IA est capable de détecter des signes plus en amont », assure M. Droit. L’IA peut aussi stratifier les patients, c’est-à-dire les catégoriser, pour déterminer si certains sont plus susceptibles ou non de développer telle maladie, pour que les médecins puissent ensuite assurer un suivi plus serré. Ces utilisations ne sont pas encore implantées sur le terrain, mais sont en développement.

Pour une médecine de précision

La nouvelle Chaire, attribuée par l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), assoit la collaboration entre l’équipe de l’Université Laval et l’Université Côte d’Azur, qui possède un important pôle de recherche en IA. Les travaux de la chaire porteront, entre autres, sur le développement d’algorithmes pour détecter les patients à risque de sténose de la valve aortique (un rétrécissement de l’ouverture de la valve aortique qui bloque le flux sanguin) et qui devraient subir une chirurgie pour la remplacer. En combinant l’analyse de données provenant d’échantillons sanguins comme d’imagerie médicale, les chercheurs souhaitent également déterminer un traitement qui ralentirait la progression de la maladie.

Ces outils d’analyse pourront ensuite servir dans d’autres projets, par exemple l’identification de biomarqueurs pour détecter des maladies comme le cancer. « Le but, c’est d’identifier les molécules et les caractéristiques de la maladie, pour en faire un suivi longitudinal, et déterminer à quel moment intervenir », observe M. Droit.

« On est tellement noyés par l’information, et l’humain a une capacité d’analyse limitée. L’avantage de l’IA, c’est qu’elle permet d’agglomérer des quantités astronomiques de données qui vont bien au-delà de la capacité d’analyse d’un humain. Une fois bien entraînée et paramétrée, elle est aussi très rapide pour analyser des données qu’elle a déjà observées », croit M. Droit.

En effet, les avancées de l’intelligence artificielle laissent entrevoir une médecine de plus en plus précise. Sur le terrain donc, les médecins pourront, ultimement, offrir des traitements plus ciblés et assurer un meilleur suivi du patient. « Mais pour appliquer ces avancées faites par la recherche, c’est un autre travail, qui va devoir passer par la confiance en ces technologies par le milieu clinique », nuance M. Droit.

L’IA pour appuyer les pharmaciens Avec la généralisation des ordonnances électroniques, le milieu de la pharmaceutique a aussi à sa disposition des quantités importantes de données qui pourraient être exploitées par l’intelligence artificielle. Le professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal Jean-François Bussières et ses collègues ont publié un article scientifique (revue narrative) qui identifie la faisabilité et les effets de l’intelligence artificielle en pharmacie. Parmi les avenues intéressantes, ceux-ci notent l’utilité de l’IA pour la prise en charge des maladies chroniques, pour prédire notamment la trajectoire de traitement la plus pertinente pour un patient (médicaments, tests et suivis) et ainsi améliorer sa santé. L’IA pourrait également être mise à profit pour détecter les interactions médicamenteuses et gérer les doses, ou développer de nouveaux médicaments. Mais la route vers ces utilisations est encore semée d’embûches ; entre sécurité des données et formation des pharmaciens (technique, éthique et juridique), il reste du chemin à faire.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.